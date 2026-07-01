La luz de Soria inspira la obra de Fernando Mastretta en una exposición que supone su "vuelta a casa"

Inauguración de la exposición 'Hecho en Soria', de Fernando Maestretta - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA, 1 JUL (EUROPA PRESS)

La luz de Soria ha servido de inspiración a la obra de Fernando Mastretta en la exposición que este miércoles ha abierto sus puertas en el l Palacio de la Audiencia de la ciudad y que supone para el autor su "vuelta a casa".

La muestra lleva el título de 'Hecho en Soria' y está organizada por la Fundación Duques de Soria dentro de su programación cultural estival, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria.

La exposición reúne un conjunto de obras concebidas y realizadas por el autor en su casa de Jubera durante los primeros años del siglo XXI y que ahora regresan a Soria.

Una muestra que, tal y como recoge el propio catálogo, constituye una auténtica "vuelta a casa" de unos trabajos profundamente vinculados al paisaje y a la memoria del territorio soriano.

Durante la inauguración, Fernando Mastretta ha explicado que el visitante podrá recorrer "un trabajo hecho en Soria", que recoge "unos años muy intensos" de su trayectoria profesional y artística.

"Es un trabajo hecho en Soria, y que abarca unos años muy intensos de mi vida profesional, aproximadamente del año 2003 al 2007", ha detallado, para señalar que las obras siguen un cierto orden cronológico, aunque la exposición está construida fundamentalmente a través de imágenes, experiencias y recuerdos ligados a su estancia en la provincia.

INSPIRADA EN SORIA

Mastretta ha destacado que todas las piezas nacen directamente del contacto con el territorio soriano y con las sensaciones que le produjo vivir y trabajar en este entorno. "Son cosas hechas aquí, inspiradas por el paisaje de aquí, por las vivencias de aquí y también por el retiro que supone vivir en Soria", ha evocado.

El autor ha señalado que esa relación continuada con el territorio ha generado una profunda conexión emocional con la provincia, pese a no ser soriano de origen.

"Existe una cierta complicidad. En el momento en que habito un sitio voy desarrollando una ligazón con ese sitio. Aunque yo no sea de aquí, me siento muy afortunado de haber estado aquí", ha añadido el autor.

En este sentido, ha recordado que lleva prácticamente 35 años vinculado a Soria, un periodo durante el cual asegura haber descubierto nuevas formas de mirar y entender el paisaje. "He aprendido muchísimas cosas que no sabía y que ni siquiera sabía interpretar. Y lo que no he podido interpretar, por lo menos lo he podido vivir", ha manifestado.

En este sentido, ha puntualizado que los elementos que más le inspiran han sido "el paisaje y la singular luminosidad del territorio soriano": "Primero es el paisaje, que tiene una fuerza tremenda, pero ese paisaje no sería nada sin una peculiaridad de esta tierra que es la luz, la intensidad de la luz".

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 29 de agosto en el Palacio de la Audiencia dentro de la actividad cultural de verano promovida por la Fundación Duques de Soria, para acercar a la ciudadanía propuestas expositivas de primer nivel durante los meses estivales.