Luz verde a 450.000 euros para carpintería en el IES Condesa Eylo Alfonso

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha dado cuenta de la contratación para las obras de sustitución de carpinterías en las plantas primera y segunda en el IES Condesa Eylo Alfonso de Valladolid, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, eficiencia energética y confort, por una cantidad de 450.000 euros.

El edificio se compone de tres bloques unidos entre sí y conectados por un vestíbulo en planta baja con acceso desde de la calle Velázquez. La Junta considera necesaria la sustitución de las carpinterías exteriores situadas en las plantas primera y segunda del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, eficiencia energética y confort, detalla la Junta a través de un comunicado.

La actuación que se va a realizar consistirá en la sustitución de las carpinterías exteriores en dichas plantas por nuevas carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico, en color negro, de diseño similar al actual, con sistema de apertura oscilobatiente y cerradura de seguridad, manteniendo el diseño general de los huecos preexistentes. También se procederá a la retirada de persianas venecianas actuales y colocación de cajas de persiana de las aulas y departamentos.

Se trata de una intervención sobre una edificación existente que no tiene carácter de intervención total sino parcial, y que no modifica la composición general exterior del edificio, ni varía el conjunto del sistema estructural, ni el uso característico del edificio, que sigue siendo educativo. Las obras tienen previsto un plazo de ejecución de dos meses.