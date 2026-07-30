Luz verde a un millón de euros para los hospitales Fuente Bermeja y Divino Vallés de Burgos

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 1.136.558 euros destinado a los servicios de mantenimiento del Centro Polivalente Divino Vallés y de limpieza e higienización del Hospital Fuente Bermeja, ambos dependientes del Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Al Centro Polivalente Divino Vallés se destinan 339.450 euros para el contrato unificado de mantenimiento de las instalaciones y el equipo clínico en óptimas condiciones de utilización y seguridad, garantizando la continuidad de las actividades del centro. El plazo de ejecución es de dos años, detalla la Junta a través de un comunicado.

Se consignan además 797.108 euros al servicio de limpieza e higienización del Hospital Fuente Bermeja, en un procedimiento derivado del Acuerdo Marco para la homologación de los servicios de limpieza a prestar en los bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas, que tendrá un plazo de ejecución de tres años.