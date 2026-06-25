'Madrugadores' y 'Tardes en el cole' mantienen congelados sus precios el próximo curso, 16 euros mensuales

Archivo - Se duplica el alumnado que disfrutará de aula de madrugadores y de tarde el próximo curso. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los programas 'Madrugadores' y 'Tardes en el cole' mantendrán sus precios de cara al próximo curso 2026-2027, con lo que los usuarios habituales pagarán 16 euros mensuales por el uso de cada uno de estos servicios, según ha especificado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha detallado que esta tarifa no ha sufrido modificaciones desde hace nueve años y supone una inversión para el Ejecutivo de 6,1 millones de euros.

De este modo, los usuarios habituales tendrán que destinar 16 euros al mes para cada uno de los programas, independientemente de los días y el tiempo de utilización, mientras que para los alumnos esporádicos se mantiene la tarifa de 3 euros por día.

La Consejería de Educación ha establecido, asimismo, una serie de bonificaciones y exenciones para familias numerosas, que contarán con un descuento del 50 por ciento en la categoría general y gratuidad total en la categoría especial. Estas ventajas también se aplicarán a alumnos con discapacidad, familias víctimas de actos terroristas, usuarios en acogimiento familiar o residencial, y víctimas de violencia de género, quienes están exentas del pago.

Asimismo, se han mantenido las bonificaciones y exenciones vinculadas a las rentas familiares, donde se han fijado los límites en 17.959,20 euros para familias de dos miembros; 22.449 euros para tres miembros; 26.489,82 euros para cuatro miembros; 30.081,66 euros para cinco miembros; 33.224,52 euros para seis miembros y 35.918,40 euros cuando la unidad familiar esté compuesta por siete personas. A partir del octavo miembro, se añadirán 2.500 euros por cada integrante.

Los progenitores cuyas rentas se ubiquen en estas horquillas dispondrán de una bonificación del 50 por ciento en el precio del segundo hijo participante. En el caso de las familias monoparentales con dos hijos, abonarán la mitad por el primero y estarán exentas en el segundo, mientras que aquellas con un único hijo tendrán una bonificación del 50 por ciento.

El programa 'Madrugadores' consiste en la apertura de los centros docentes públicos todos los días lectivos a partir de las 7.30 horas de la mañana para los escolares de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

Por su parte, 'Tardes en el Cole' se desarrolla desde la finalización de las clases vespertinas en centros con jornada partida o al término de las actividades extraescolares en centros con jornada continua, con una duración máxima inicial de 60 minutos.

La Consejería de Educación ha estimado que el coste total para el mantenimiento de ambos programas durante el curso 2026-2027 asciende a 6.194.695 euros, de los cuales la Junta de Castilla y León aportará un total de 4.848.175 euros.