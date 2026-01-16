Mañueco aboga por el "pragmatismo", frente al "dogmatismo", para desarrollar una política industrial competitiva

Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP y de la Junta en Castilla y León, durante su intervención en el foro sobre competitividad organizado en Valladolid por el Grupo del PP Europeo. - CLAUDIA ALBA-EUROPA PRESS.

Centraliza esta filosofía en el sector de la automoción, donde CyL es una de las regiones líderes en la UE, y se felicita de que las fecha para el fin de los motores de combustión se haya retrasado a 2035 VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha postulado este viernes a favor de tirar de "pragmatismo" y huir del "dogmatismo" impuesto desde la izquierda bajo el paraguas del denominado Pacto Verde, estrategia esta última que, a su juicio, pone en solfa la necesaria competitividad del sector industrial, en especial el relativo a la automoción, en el que este territorio se ha convertido en uno de los líderes de la Unión Europea.

Fernández Mañueco se manifestado en estos términos en el acto de clausura del foro 'Impulsando la Competitividad Europea: Desafíos y Oportunidades' celebrado en Valladolid, bajo la organización del Grupo del PP Europeo (EPP), que ha convertido la capital en punto de encuentro entre responsables políticos, empresas y expertos económicos para debatir cómo reforzar la base industrial europea.

Tras la intervención del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el líder autonómico de este partido y, a su vez, presidente de la Junta de Castilla y León ha tomado la palabra para subrayar el esfuerzo que el Gobierno regional realiza en la Comunidad para impulsar una política de reindustrialización adaptada a las necesidades del territorio, no sólo en los grandes polos industriales sino también en aquellas zonas donde nunca ha existido industria, haciendo compatible la sostenibilidad ambiental propia de una región con una gran biodiversidad, con la económica y social, al objeto de no poner en riesgo inversiones y empleo.

A este respecto, Fernández Mañueco, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha aprovechado para sacar pecho al poner el énfasis en el apoyo que desde el Ejecutivo regional se dispensa "a todas aquellas empresas que quieren invertir en esta Comunidad", capítulo en el que ha recordado los planes industriales prioritarios que desarrollan muchas de ellas, entre las que ha citado Renault, Iveco o Michelin, así como el Clúster de Automoción de Castilla y León Facyl impulsado en esta región.

El mandatario castellanoleonés también ha destacado la potencia de Castilla y León en un sector "estratégico" como la automoción, con una producción que supone el 20 por ciento del total nacional y que aglutina más del 50 por ciento de las exportaciones a otros países, además de contar con un total de 150 empresas que concentran más de 30.000 empleos directos.

En este sentido, se ha felicitado, al igual de lo que previamente ha hecho su presidente nacional, por el hecho de que las gestiones del Grupo del PP Europeo y la delegación española han conseguido posponer a 2035 el límite para la fabricación de vehículos de combustión.

"Valoramos el enfoque más flexible y de neutralidad tecnológica de cumbustión a 2035 gracias al esfuerzo y buena labor del Partido Popular europeo", ha insistido Fernández Mañueco, quien añade que de este modo se ha logrado "orientar el Pacto Verde que impulsó la izquierda porque, bajo esa percha, hay políticas europeas que dificultan la competitividad de sectores productivos. ¡Sí al pragmatismo, no al dogmatismo!", ha enfatizado Fernández Mañueco.

UN MERCOSUR CON LAS MISMAS EXIGENCIAS PARA TODOS

A lo largo de su alocución, el presidente del PP en Castilla y León ha extendido la política de apoyo del Gobierno autonómico al sector agrícola y ganadero al negociar con todos sus integrantes una postura de Comunidad ante la Política Agrícola Común (PAC) y también ahora ante la aplicación del acuerdo con Mercosur, al objeto de que para la importación de productos de los países que lo integran "se apliquen las mismas exigencias porque, de lo contraria, se producirá lo que se denomina competencia desleal".

Y es en este punto donde Fernández Mañueco se ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez para exigir un análisis detallado y desagregado por producciones y territorios para analizar el impacto del acuerdo, con especial atención a los sectores vulnerables, así como un control serio y efectivo en las fronteras.

"Sánchez no puede ignorar a los agricultores y ganaderos, no puede mirar para otro lado, son parte de la realidad de Castilla y León y de España, el mundo rural es parte de nuestra esencia como tierra y como país", ha recordado, para acto seguido subrayar la importancia de que en el acuerdo del Mercosur se establezcan cláusulas de salvaguarda con garantías para dar marcha atrás ante excesos de importaciones o caídas significativas de precios