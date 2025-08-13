Suspendidos los actos festivos de este miércoles en La Bañeza (León) por la muerte de un vecino en labores de extinción

LA BAÑEZA (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Bañeza (León) ha lamentado la muerte de Abel Ramos, el vecino que resultó fallecido ayer cuando participaba en labores de extinción del fuego originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), y ha cancelado los actos de las fiestas previstos para la jornada de este miércoles.

"Con gran pesar, informamos del fallecimiento de Abel Ramos, vicepresidente del Moto Club Bañezano, de 35 años, mientras participaba en labores de extinción del incendio. En nombre de toda la Corporación Municipal, expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y miembros del club, por una pérdida que ha marcado profundamente a nuestra ciudad", recoge el comunicado municipal.

Debido a esta situación y atención a las personas evacuadas, desde la institución local se ha acordado suspender todos los actos festivos previstos para este miércoles, 13 de agosto, y el alcalde, Javier Carrera, ha indicado que, en función de la evolución de los acontecimientos, se valorará la posible celebración de algunos actos en los próximos días.

Desde el Ayuntamiento de La Bañeza se advierte de que en estos momentos la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de todas las personas afectadas, favorecer la mejora de la situación en las localidades damnificadas y ofrecer la atención necesaria para cubrir todas las necesidades básicas.

En este sentido, el consistorio continúa trabajando activamente en la acogida de personas desplazadas desde distintos municipios y localidades cercanas, como Alija del Infantado, Jiménez de Jamuz o Pobladura, entre otras, a causa del incendio forestal.

En La Bañeza, uno de los principales núcleos de acogida, se ha habilitado el Pabellón municipal, el IES Vía de la Plata, CEIP San José de Calasanz y el albergue municipal, donde a los acogidos se les proporciona agua, alimentos, medicamentos y suministros esenciales.

La institución local recuerda que la recogida de alimentos actualmente en marcha es ajena al Consistorio e insiste en que la ciudadanía siga las indicaciones tanto de Cruz Roja como del propio Ayuntamiento, con el fin de garantizar un operativo ordenado y eficaz.