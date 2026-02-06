Mañueco advierte que la financiación autonómica propuesta es "un error" y "las cosas pueden ir a peor" si sigue adelante

El Presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA), en León. - EUROPA PRESS

LEÓN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado este viernes que la propuesta de financiación autonómica presentada por el Ejecutivo central es "un error" y "las cosas pueden ir a peor" si sigue adelante.

"Ese modelo de financiación autonómica negociado con Junqueras me parece un error", ha recalcado y expresado que dicha financiación afecta a los hospitales, los centros de salud, los centros educativos y los centros de servicios sociales o de dependencia. "Poner en riesgo nuestra sanidad, poner en riesgo nuestros servicios sociales me parece un error y no lo vamos a permitir", ha insistido.

Al mismo tiempo, ha recordado que hay un 50 por ciento de financiación del área de dependencia que le corresponde al Ejecutivo central y "no llega", por lo que ha solicitado al Gobierno que cumpla con esa aportación.

Mañueco se ha pronunciado de este modo durante su visita a la Asociación de Alzheimer Bierzo (AFA), en León, un acto en el que ha estado acompañado por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y otros representantes del PP en la provincia leonesa.