Mañueco afirma en Bruselas el compromiso de CyL contra la violencia machista: "No es una tarea de partidos, es de todos"

BRUSELAS, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recalcado este miércoles en Bruselas el "rotundo" compromiso de la Comunidad contra la violencia de género y ha pedido que aunque se hayan "oído muchas cosas", se atienda a "hechos" y no a "palabras o estereotipos" porque "esto no es una tarea de partidos".

Así lo ha indicado durante su intervención en el debate en conmemoración del día internacional de la mujer del pleno del Comité Europeo de las Regiones, centrado en la lucha contra la violencia de género en referencia a las voces críticas con su socio de gobierno, Vox, que rechaza la violencia de género por considerar que tiene un sesgo ideológico.

"Habrán oído muchas cosas sobre la política contra la violencia de género en Castilla y León, pero les pido que no atiendan a palabras ni estereotipos, sino a hechos y realidades", ha solicitado a sus homólogos europeos antes de incidir en que no se puede tolerar "ni una mujer asesinada, menospreciada o humillada más". "Esto no es una tarea de partidos, es de todos", ha apostillado.

Mañueco ha recordado también que, en 2009, cuando el Partido Popular gobernaba en solitario con Juan Vicente Herrera como presidenta, la Junta fue "pionera" al presentar su dictamen contra la violencia de género, que ha destacado como "uno de los marcos normativos más avanzados".

Dicha norma señala que "la violencia de género constituye, sin duda, la manifestación más grave de la desigualdad, del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres" y la reconoce como "una violación de los derechos fundamentales y un grave problema social que no puede tolerar ninguna sociedad asentada en valores de respeto y solidaridad".

Asimismo, Mañueco ha destacado la labor del Ejecutivo autonómico en materia de sensibilización, prevención y atención social, así como las redes de igualdad o la mejora de normativas y procedimientos contra la violencia de género.

"Es claro que hay que apostar por una respuesta común en Europa, a la que se sumará siempre Castilla y León", ha asegurado, al tiempo que ha abogado por "reforzar el rechazo social a la violencia machista", además de fomentar la educación, la sensibilización, la prevención y la atención a las víctimas para lograr una sociedad "con plena igualdad entre hombres y mujeres y libre de violencia machista".