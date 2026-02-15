Mañueco afirma que no le asustan los acuerdos pero "nunca pactará para que venga el 'Sanchismo' a CyL"

VALLADOLID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que estará abierto al diálogo tras las elecciones del próximo 15 de marzo, ya que, como ha aclarado, no le asustan los acuerdos, no obstante ha garantizado que "nunca pactará para que venga el 'Sanchismo' a Castilla y León".

"Vamos a ver qué nos dicen las personas el 15 de marzo, a partir de ahí valoraremos, a mí no me asusta el acuerdo, no me asusta y lo hemos demostrado, hemos cumplido nuestros acuerdos siempre, yo he demostrado que no me asusta el diálogo y que no me asusta tampoco los gobiernos de coalición", ha subrayado en una entrevista a Europa Press.

No obstante, ha reiterado su intención de que, de producirse una coalición de Gobierno, exista una garantía de que este acuerdo va a durar cuatro años, para lo que ha apelado al "valor de la palabra dada". "Es cuando nos sentamos y nos miramos a la cara, para mí el recuperar el valor de la palabra dada, del apretón de manos, eso es algo muy importante y eso lo pondremos encima de la mesa en la negociación", ha explicado.

El actual presidente de la Junta ha resaltado que su principal objetivo es ofrecer "estabilidad" a la Comunidad, por lo que ha señalado que, ante un hipotético acuerdo las condiciones del PP no se basarán en quien va a presidir el Gobierno o quién va a ocupar un puesto de consejero, sino que se centrará en un proyecto que dé estabilidad porque lo que está en juego "es el modelo de Comunidad autónoma que se quiere para el futuro".

No obstante, ha reseñado que en cuatro años de pacto éstos son "susceptibles de ir evolucionando", al tiempo que ha defendido que se hable de "igual a igual" y evitar la toma de decisiones "desde despachos de Madrid".

Para Fernández Mañueco es esencial exigir "responsabilidad" dentro de un pacto de Gobierno, algo que, como ha defendido, debe estar alejado de los "vaivenes de las encuestas electorales". "Esto tiene que ser para toda la legislatura, queremos estabilidad para toda la legislatura", ha reseñado.

HABLARÁ CON TODOS

"El PP de Castilla y León hablará con todos", ha insistido, aunque ha lanzado el mensaje claro de que "nunca" cerraría un pacto para que el 'Sanchismo' llegue a la Comunidad. "Nunca para que el modelo del líder del Partido Socialista de Castilla y León, que se llama Óscar Puente, se instale en Castilla y León, para que el modelo de gestión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que es de Castilla y León, se instale en Castilla y León, nosotros no vamos a tolerar ni a consentir que eso ocurra en nuestra tierra", ha subrayado.

Con esta explicación, el candidato del PP ha dejado claro que está abierto a dialogar con el PSOE pero "nunca" a pactar, un punto en el que ha tildado de "ocurrencia" la propuesta del candidato socialista, Carlos Martínez, de que gobierne la lista más votada. "Lo que tiene que hacer Carlos Martínez no es hablar conmigo, es ir a La Moncloa, hablar con Pedro Sánchez y decirle: 'Dimite inmediatamente porque tú no eres la lista más votada, tú lo que tienes que hacer es abandonar la Presidencia del Gobierno y dejar a quien ha votado el pueblo español como lista más votada, que es Alberto Núñez Feijóo'".

LA DECISIÓN DE LAS PERSONAS DE CYL

Fernández Mañueco ha insistido en su respeto a la decisión que adopten los ciudadanos de la Comunidad en las urnas. "Si nos dicen que hay que dialogar y hay que entenderse habrá que dialogar, entenderse y hacer un proyecto para Castilla y León dentro de las competencias que tiene Castilla y León", ha explicado, tras lo que ha rechazado abordar asuntos que no sean de competencia autonómica.

En este sentido, ha defendido que su Gobierno ha demostrado que el PP "cumple" y tiene un "proyecto de futuro" con un "buen balance" del trabajo hecho con promesas "realizables y creíbles", frente a la situación de Vox Castilla y León que, como ha señalado, dejó el Ejecutivo con la "excusa" de la política de acogimiento de menores .

Ante esta situación, Fernández Mañueco ha invitado a los votantes de la Comunidad a preguntarse si se fían o no de Vox después de lo ocurrido esta legislatura. "Yo tengo un balance de cuatro años de compromiso con las personas, hay otros que dejaron el trabajo a medias efectivamente, que tiraron la toalla, que cuando vinieron maldadas, que cuando las encuestas electorales no les beneficiaban, cuando tomaron una decisión no pensando en los intereses de nuestra tierra sino pensando en los intereses, de su partido de su partido a nivel nacional", ha explicado.

Sobre la decisión de dejar el Gobierno por parte de Vox en julio de 2024 el presidente ha desvelado que entonces tenía contacto "fluido" con el que fuera vicepresidente, Juan García-Gallardo, y ha asegurado que "no fue él quien tomó la decisión, se tomó en Madrid, fue una decisión coordinada y ejecutada en todas las comunidades al mismo tiempo".

Finalmente, en cuanto a si suscribiría un pacto similar al que se ha firmado en Valencia donde se incluyen medidas como el rechazo al Pacto Verde o contra la inmigración, el presidente ha señalado: "Cuando llegue ese río cruzaremos ese puente".