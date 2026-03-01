Mañueco anuncia una ayuda de 900 euros para el permiso B de conducir y de 1.800 euros para el de camión o autobús

Mañueco durante la presentación de la caravana del PP en Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este domingo que se concederá una ayuda de hasta 900 euros a los jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran obtener el permiso clase B de conducir, así como una ayuda de hasta 1.800 euros para el permiso de camiones o parade autobuses así como para obtener el certificado de aptitud profesional.

Así lo ha anunciado Fernández Mañueco en la capital segoviana en un acto en el que ha presentado la caravana del PP que recorrerá las nueve provincias de la Comunidad durante la campaña electoral y que se trata de "una caravana de compromisos, de certezas que nace de una convicción profunda que es que la política sirve para mejorar la vida real de las personas", como ha afirmado el candidato del PP.

En esta parada de la caravana en la capital segoviana, como el Alcázar como testigo y frente al santuario de Nuestra Señora de Fuencisla, Fernández Mañueco ha anunciado "una nueva medida pensada para los jóvenes" como son 900 euros de ayuda para lograr el permiso B de conducir que es el de turismos, furgonetas ligeras y determinados tipos de moto.

Esta medida beneficiará a unos 50.000 jóvenes de entre 18 y 30 años a lo largo de la próxima legislattuas, como ha afirmado el presidente del PP de Castilla y León, quien ha precisado que esta ayuda podrá cubrir tasas, matrícula o clases prácticas.

Pero además, Fernández Mañueco ha anunciado que se convocaran este año ayudas para el carné de camión y de autobús también dotada con 900 euros a los que habrá que sumar otros 900 euros para quienes quieran obtener el certificado de aptitud profesional, es decir, un total de 1.800 euros, como ha apuntado el candidato a la reelección como presidente de la Junta.

"Son 1.800 euros para acceder a una cualificación que es de enorme importancia y de enorme demanda laboral en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma", ha manifestado Fernández Mañueco, ya que se trata de obtener el carné de transporte de mercancías o de viajeros y que estará abierta a personas de todas las edades.

Durante su intervención, el candidato del PP se ha referido al mantenimiento del autobús gratuito con el 'buscyl' o el compromiso de los 'populares' de bonificar en un 60 por ciento los peajes o la medida recogida en el programa electoral de esta formación, la gratuidad de la matrícula del primer curso universitario para los empadronados en la Comunidad o el bono de 300 euros para los autónomos.

Igualmente, ha citado otras de las propuestas del PP como la cuenta ahorro vivienda "que va a facilitar deducciones en el impuesto de la renta con un ahorro fiscal de 7.500 euros", como ha explicado Alfonso Fernández Mañueco, la ampliación del parque público de vivienda, con 800 casas a disposición de los jóvenes el primer año de la legislatura, y una bonificación de 30.000 euros para los jóvenes que quieran comprar una vivienda en el medio rural, una media conjunta con las diputaciones provinciales.

En materia de conciliación, Mañueco ha apuntado que se va a duplicar el bono nacimiento hasta los 5.000 euros, ha recordado la educación gratuita de 0 a 16 años, las ayudas a la conciliación con el programa 'Madrugadores' o 'Tardes en el cole' y 'Conciliamos' para los periodos de vacaciones.

Asimismo, ha recordado que los jóvenes agricultores que quieren incorporarse al campo las ayudas han pasado de 70.000 a 100.000 euros y, aquellos que quieren tener una formación 4.0 podrán recibirla en los los centros de formación profesional, en los centros agrarios.