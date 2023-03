Mañueco anuncia que el oncólogo que se fue a Andorra ha conseguido la homologación y ha pedido volver a Soria

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que el oncólogo que se fue a Andorra ha conseguido la homologación de su titulación y ha pedido volver a su puesto de trabajo en Soria.

"Nos lo ha solicitado y estamos muy contentos", ha afirmado Fernández Mañueco que ha anunciado también la creación de la sexta plaza de pediatría en el Hospital de Soria que, según ha destacado también, tendrá la consideración de "universitario" lo que será un "reclamo" para la "atracción de talento" a la provincia soriana .

Fernández Mañueco ha realizado este anuncio en su cara a cara con el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, a quien ha advertido de que su discurso "tan triste" y "lastimero", además de "victimista", no favorece la incorporación de profesionales de la sanidad a la provincia de Soria donde ha admitido la necesidad de realizar un "esfuerzo" en consultas externas si bien se ha reafirmado en que presenta los mejores ratios que la media de Castilla y León y en médicos "el mejor de toda España".

"Yo me sentía orgulloso aunque no haya hecho nada", ha ironizado el presidente respecto a la actitud que, a su juicio, mantienen los de Soria ¡Ya! a los que ha pedido que se dirijan a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que agilice la homologación de profesionales extracomunitarios y para que saque una convocatoria extraordinaria de MIR.

A esto ha añadido que "sería muy ventajoso" para Soria que la formación soriana reclame todas las necesidades sanitarias al "señor Sánchez". "No les de a ustedes miedo que no pasa nada", ha aseverado Fernández Mañueco que ha insistido en que el "victimismo" de la formación soriana, que no de los sorianos, ha aclarado en su segundo turno de palabra, no es útil para una provincia en la que se han producido "avances" y "en concreto en la sanidad".

Fernández Mañueco se ha referido en concreto a las obras en marcha en el Hospital Santa Bárbara donde se ubicará la unidad satélite de radioterapia junto a "otras muchas mejoras, claro que sí".

Por su parte, Ceña ha ironizado sobre la falta de originalidad del presidente de la Junta a quien ha invitado a visitar Soria, donde antes iba "un día sí y otro también" y ahora "casi nada", para que pregunte a la primera persona que vea cómo es la gestión de la asistencia sanitaria, ante un "historial escalofriante" de "semanas de espera", de demoras que "se eternizan" y de retrasos que "pueden costar vidas".

"Recortes y más recortes", ha sentenciado Ceña que ha recordado que hoy se cumplen 16 años y 10 días desde que el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, prometió la unidad de radioterapia para Soria, una promesa que, según ha vaticinado, no se cumplirá en esta legislatura en el caso de que termine, ha insinuado.

Finalmente, ha reprochado al presidente de la Junta que ponga parches sin solución a los problemas de una provincia "muy envejecida" y "muy dispersa". "Respete a los sorianos, no hable de victimismo, hable de soluciones por favor", ha rogado.