El presidente del PP de CyL, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto público de su partido en Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado este lunes a sus bases, alcaldes y cargos orgánicos en Burgos a "intensificar la movilización" en la recta final de la campaña electoral para evitar cualquier exceso de confianza y garantizar un "cambio político" en las urnas el próximo domingo, 29 de noviembre, que sitúe a Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno de España.

Durante un acto celebrado en la capital burgalesa con la presencia de candidatos al Congreso y al Senado, así como del expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera, el líder 'popular' ha insistido en que "no hay nada ganado" y ha pedido "dar un paso más allá" en cada municipio, barrio y villa de la provincia. En este sentido, se ha instado a la militancia a trabajar "casa por casa y calle por calle" sin atender a los sondeos, recordando experiencias electorales pasadas para advertir de que "relajarse y confiarse es perder".

El discurso de Mañueco ha arrancado con una valoración del reciente debate electoral, en el que los 'populare' consideran que se produjo una "victoria contundente" de Feijóo frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que han acusado de mostrarse "ausente" y de haber protagonizado "ocho años de mala gestión". Frente a ello, han reivindicado la trayectoria y experiencia de gestión del líder del PP como "el único preparado" para emprender un proyecto de "reconstrucción nacional".

AGRAVIO EN INFRAESTRUCTURAS

En clave provincial, la intervención de Mañueco se ha centrado en el estado de las comunicaciones en Burgos y ha calificado al actual Ejecutivo central como el Gobierno "del agravio y del abandono" hacia esta tierra. Entre los proyectos paralizados o demorados, se han citado expresamente el tren directo a Madrid, la autovía del Duero, la conexión por autovía con Logroño y los retrasos acumulados en la vía hacia Palencia.

Asimismo, se ha reprochado al PSOE su gestión al frente del Ministerio de Transportes y las recientes declaraciones sobre un eventual regreso de Óscar Puente a responsabilidades políticas, planteando la cita electoral como la oportunidad de responder en las urnas frente a lo que consideran una falta de inversiones ferroviarias y viarias en Castilla y León.

Más allá de las infraestructuras, desde las filas 'populares' se ha defendido la necesidad de un cambio de rumbo para dar soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos bajo la premisa de "más gestión y menos excusas". Entre las prioridades enumeradas figuran el mantenimiento y modernización de la red ferroviaria, una protección efectiva para las víctimas de violencia machista frente a los fallos registrados en los dispositivos de seguimiento, así como medidas de apoyo para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Tras recordar que el triunfo en las elecciones generales supondrá "la primera piedra" de cara a las futuras elecciones municipales, el acto ha concluido con una apelación al papel "decisivo" que históricamente ha desempeñado Burgos en los momentos clave del país.