Mañueco apuesta por reforzar los campus de las universidades y garantizar "calidad, equidad y atraccion de talento"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado la apuesta del Gobierno regional por reforzar los campus territoriales universitarios para garantizar "la calidad educativa, la equidad territorial y la capacidad de atraer talento" con infraestructuras de vanguardia y una amplia oferta académica.

Así lo ha manifestado durante una visita a las nuevas instalaciones de la Escuela Universitaria de Enfermería 'Doctor Dacio Crespo', en Palencia, donde se ha llevado a cabo una reforma integral que ha supuesto una inversión de más de 7,8 millones de euros.

Dentro de esta inversión, 7,17 millones de euros han sido cofinanciados por la Junta y la Comisión Europea a través del Fondo de Transición Justa; y la Diputación Provincial de Palencia ha aportado 714.017 euros.

Fernández Mañueco ha agradecido a la Diputación Provincial y a su presidenta, Ángeles Armisén, "la colaboración en objetivos comunes que han dado su fruto" en la mejora de la Escuela de Enfermería, por lo que para el presidente de la Junta "es un momento histórico en la Universidad de Castilla y León y de Palencia, en el sistema universitario" de la comunidad.

Así, Fernández Mañueco se ha referido a "becas más altas, tasas más bajas, mejor financiación, más investigadores y mejor investigación y un avanceespectacular en el campo de las ciencias de la salud", además de las nuevas titulaciones que están en marcha.

La actuación que se ha llevado a cabi ha consistido en la sustitución del edificio original por una infraestructura "de vanguardia", como ha indicado Mañueco, con casi 4.000 metros cuadrados útiles, dotada de instalaciones "modernas, accesibles y eficientes".

Al respecto, el presidente ha señalado que estas nuevas instalaciones refuerzan "aún más el atractivo" de la Escuela de Enfermería de Palencia, que partía ya de una situación sólida, con cerca de 400 nuevos estudiantes y un 40 por ciento de éstos procedentes de fuera de Castilla y León.

Esta Escuela ha pasado a ser un centro propio de la Universidad de Valladolid, gracias a la colaboración de la Junta, la propia UVA y la Diputación, como ha aseverado Fernández Mañueco, quien cree que "se consolida a esta escuela universitaria como uno de los grandes referentes en la enfermería, en los estudios de enfermería".

PAra el presidente, esta actuación refleja el modelo universitario que impulsa la Junta con medidas que incluyen elevar las becas, reducir las tasas, reforzar la financiación universitaria y apoyar la investigación, ya que el objetivo es "seguir apostando por la calidad educativa y la atracción del talento".

Además, es un ejemplo de la apuesta del Ejecutivo autonómico por impulsar los campus territoriales de las universidades públicas de Castilla y León, con otras inversiones destacadas como las destinadas a la ampliación de la Escuela de Ingenierías Agrarias y el Aulario del Campus de la Yutera.

Finalmente, ha subrayado el papel de las universidades como fuente de oportunidades, crecimiento y empleo, y ha agradecido a la Diputación de Palencia y a la Universidad de Valladolid su colaboración para poder llevar a cabo este proyecto.

De hecho, como ha apuintado, Castilla y Léon es la comunidad autónoma con mayor capacidad para atraer estudiantes de Grado.

EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha destacado que la reforma del Complejo Universitario Dr. Dacio Crespo es el resultado de una apuesta "firme y compartida" por la educación pública de calidad, por el futuro de las nuevas generaciones, por el talento y por el equilibrio territorial.

En este sentido ha recordado que la inversión de casi ocho millones de euros ha servido para transformar un edificio histórico "en un complejo universitario moderno, accesible, eficiente y seguro", con cerca de 4.000 metros cuadrados útiles, adaptados a las nuevas necesidades de la docencia universitaria.

Armisén ha recordado que esta obra es una de las actuaciones más importantes realizadas en el patrimonio de la Diputación, que apuesta por poner su patrimonio al servicio y al desarrollo de la provincia.

Asimismo, Ángeles Armisén ha aseverado que la escuela es uno de los centros más demandados del distrito Universitario de Valladolid, con más de 400 alumnos, procedentes de diferentes puntos del país, y 27 docentes.

En este renovado espacio albergará la sede del Centro Territorial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Palencia, y se garantiza así su permanencia en la provincia.