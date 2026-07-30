Mañueco apunta a que el fuego de Fermoselle (Zamora) se originó por una imprudencia y pide máxima precaución

Varios bomberos forestales durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en Fermoselle, Zamora, Castilla y León (España). Un incendio forestal de nivel 2 ha comenzado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en Fer - Paloma V. Escarpa - Europa Press

NAVALUENGA (ÁVILA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha apuntado este jueves a que el fuego declarado en la tarde del miércoles 29 de julio en Fermoselle (Zamora) se pudo originar por "algún tipo de imprudencia" por lo que ha vuelto a pedir "máxima precaución".

Así lo ha explicado el presidente de la Junta en una declaración a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila) donde ha comparecido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y donde ha anunciado un plan de ayudas con 42 medidas destinado a los afectados por los incendios forestales en Castilla y León, principalmente en Ávila.

El presidente de la Junta ha aprovechado la ocasión para reiterar su petición a todos los ciudadanos para que extremen las precauciones en un momento en el que todo el país encara la cuarta ola de calor que requiere "máxima prudencia" y "máxima precaución" en las actuaciones, "siempre en el verano y sobre todo en estos tiempos", ha incidido, tras lo que ha apuntado a "algún tipo de imprudencia" en el origen del incendio de Fermoselle.

El fuego se originó sobre las 13.00 horas del miércoles 29 de julio en esta localidad del Parque Natural de Arribes del Duero, declarado Índice de Gravedad (IGR) 2 que obligó a evacuar catorce municipios y a confinar otros dos --Fermoselle y Fariza-- con más de 800 personas afectadas.

Se trata de las localidades de Pinilla, Cibanal, Fornillos, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín, Muga de Sayago, Pasariegos y Villar del Buey.