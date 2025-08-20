Mañueco asegura que, con carácter general, todos los incendios "avanzan de manera favorable"

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este miércoles que, con carácter general, todos los incendios registrados en la Comunidad "avanzan de manera favorable" dadas las condiciones meteorológicas.

El presidente ha asegurado tras la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario que las condiciones meteorológicas son en estos momentos favorables, lo que ha permitido avances en la extinción. "Cuando el operativo dispone de condiciones, funciona con eficacia. En general, en todos los incendios se avanza de manera favorable", ha afirmado.

En este sentido, Fernández Mañueco ha recalcado el carácter "absolutamente inédito, excepcional y extraordinario" de la ola de incendios registrada en la Comunidad, al tiempo que ha defendido la actuación del operativo autonómico de extinción, que, como ha asegurado, "responde cuando se encuentra dentro de ventanas de oportunidad".

Mañueco ha recordado que tanto brigadistas como responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, han reconocido públicamente que "en los 20 años de existencia" de la unidad "nunca se había vivido una situación igual". "Por tanto, lo que tenemos que decir una vez más es que la situación era absolutamente inédita", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que las circunstancias meteorológicas, caracterizadas por altas temperaturas, sequedad, rachas de viento y vendavales, unidas a la intencionalidad en algunos de los fuegos, hicieron que los incendios estuvieran "fuera de la capacidad de extinción", independientemente del número de medios aéreos o terrestres desplegados.

"No es un tema de operativos, estamos hablando de condiciones extremas que han llevado al límite a todos los profesionales", ha aseverado.

Mañueco ha recordado que el presupuesto de la Junta se ha duplicado en prevención e incluso triplicado en tareas preventivas, y ha agradecido la labor de las cerca de 5.000 personas que conforman el operativo de extinción, además de la colaboración institucional y social.

Por último, ha insistido en que la prioridad es "recuperar los bosques, los pueblos y la normalidad de las personas afectadas lo antes posible".