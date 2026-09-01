Mañueco asegura que la Junta responderá a la solicitud de ayudas para agricultores en la ley de presupuestos

1113501.1.260.149.20260901143354 Archivo - El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un desayuno informativo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico dará "respuesta" a la solicitud de ayudas económicas para el sector primario en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales (PGC) de la Comunidad de 2027, que estará listo "antes del 15 de octubre", fecha marcada por el Estatuto de Autonomía.

En declaraciones recogidas por Europa Press en la rueda de prensa en la que ha presentado la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, Fernández Mañueco ha manifestado el "compromiso claro" del Gobierno de coalición compuesto por PP y Vox con el sector primario.

"Que no tenga duda nadie", ha aseverado al respecto, para subrayar que la respuesta que se dé a la petición de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) de ayudas directas, dotadas con al menos 150 millones de euros, para enfrentar la crisis que vive el sector, la dará la Junta "en su conjunto".

En este sentido, ha añadido que el Gobierno de la Junta es "solidario" en "todo su ámbito" y ha indicado que el Ejecutivo responderá a la solicitud del sector en la Ley de Presupuestos de 2027, en cuyo proyecto se trabaja: "Teniendo en cuenta que tenemos los presupuestos para dentro de algo más de un mes, esa respuesta se dará en la Ley de Presupuestos".

Fernández Mañueco ha recordado que el lunes 31 de agosto se cerró el plazo de peticiones de las consejerías a la Consejería de Hacienda, encargada de elaborar el proyecto de Ley de Presupuestos, tras lo que se ha iniciado un proceso de "negociación interna".

"Nuestra intención es tener el proyecto de presupuestos antes del 15 de octubre, que es cuando marca el Estatuto de Autonomía", ha concluido.