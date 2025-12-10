Mañueco califica de "gran trampolín" el Plan Territorial de Fomento para Segovia 2025-2030, con 89 millones de inversión

SEGOVIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el Plan Territorial de Fomento (PTF) de Segovia 2025-2030 pretende ser una "palanca" y un "gran trampolín decisivo" para la provincia, con una inversión de 89 millones de euros y las medidas más importantes centradas en el suelo industrial y empresarial.

Fernández Mañueco se ha expresado así en el Museo Zuloaga de la capital segoviana, donde ha presentado el Plan acompañado del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y del alcalde, José Mazarías, además de representantes empresariales y sindicatos, entre otros.

El presidente de la Junta ha asegurado que el Plan será un "instrumento fundamental" para el futuro la provincia y ha recordado que es fruto del diálogo y la colaboración para diagnosticar las necesidades de la provincia y consensuar las medidas que se van a afrontar en los próximos años.

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que el plan es "ambicioso", lo primero en recursos, con una inversión de 89,17 millones de euros, con la mayor parte de la aportación por parte de la Junta (84,67 millones), pero también la Diputación (2,5 millones) y del Ayuntamiento de Segovia (2 millones) van a colaborar "de manera importante.

De la misma forma, ha asegurado que es ambicioso "en extensión" porque va a beneficiar directamente a 85 municipios en dos áreas de actuación, por lo que es el más amplio de los programas territoriales de carácter uniprovincial aprobados hasta el momento al actuar sobre más del 40 por ciento de los municipios de la provincia y más del 60 por ciento de la población.

En la primera zona de actuación, el nordeste de Segovia, están incluidos 57 municipios en los que se pretende impulsar la actividad industrial y el emprendimiento y, la segunda zona de actuación, que engloba a 28 municipios, se corresponde con el Área Funcional Estable de Segovia, a la que se suma el municipio de Villacastín con el fin de aprovechar el potencial del polígono industrial titularidad de la Junta de Castilla y León.

Para el presidente de la Junta el Plan también es ambicioso "en tiempo" porque estará vigente hasta el año 2030 y, "sobre todo, es ambicioso en visión, porque abre un nuevo horizonte que se ha explicado muy bien en la actividad económica para la provincia de Segovia", ha añadido.

En este marco, ha asegurado que la Junta cumple así con los segovianos, "no con titulares vacíos, ni con tuits que se agotan en un instante", sino "con proyectos que empiezan, que se desarrollan, que terminan y que ofrecen realidades a los segovianos".

SUELO INDUSTRIAL

Así, Alfonso Fernández Mañueco ha incidido en que las medidas más importantes del plan se centran en el suelo industrial y empresarial, una "apuesta" en la que ha recordado que actúan hace tiempo, pero que es "imprescindible" para que lleguen empresas.

"Tiene que haber suelo industrial y nuestra voluntad es de seguir apostando por que haya polígonos industriales con servicios de vanguardia, también con tecnologías de última generación, con acceso a energías renovables, limpias y asequibles", ha explicado.

El objetivo fundamental es favorecer e impulsar el peso del sector industrial mediante la adopción de medidas singulares que impulsen la implantación de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes, además de promover el desarrollo de proyectos innovadores y la diversificación de la actividad productiva mediante el mejor aprovechamiento de los recursos endógenos, incluyendo la promoción de la economía verde y circular a partir de la cadena de valor de los sectores agroalimentario y forestal.

Una de las principales palancas del proyecto es la dotación de suelo industrial y empresarial competitivo, con una inversión superior a los 74 millones. La Junta y las administraciones intervinientes se comprometen a impulsar la urbanización de suelo debidamente equipado, alcanzando cerca de 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial de promoción pública, antes de la finalización del programa.

A este respecto, el presidente de la Junta ha concretado que se destinan "importantes recursos" (27 millones) al polígono de La Costanilla con reserva de suelo logístico para una posible plataforma de transporte intermodal, se impulsarán los polígonos de Las Mangadas en Abades, que ya está en licitación con 46 hectáreas, y se potencia el polígono de Los Hitales en Bernuy de Porreros, que será "uno de los más grandes polígonos industriales" de Castilla y León con 176 hectáreas.

"Eso va a ser un factor de empleo y de riqueza no sólo en Bernuy de Porreros, sino en toda la provincia de Segovia", ha asegurado el presidente de la Junta, quien considera que los tres polígonos tendrán capacidad de atracción de empresas, creación de empleo "de calidad" y, por lo tanto, supondrán "asentamiento de más gente y población".

Para atraer inversiones directas, se aplicará una bonificación del 50 por ciento en el precio de venta del suelo industrial de titularidad de la Junta durante toda la vigencia del programa.

Sin embargo, ha agregado que el plan "va mucho más allá" e incluye medidas de financiación empresarial con un fondo de capital riesgo, apoyo al desarrollo de proyectos emprendedores y el impulso de la innovación, el desarrollo y la investigación con un Banco de Proyectos Innovadores para el nordeste de Segovia y también con el Centro de Transferencia de Conocimientos, Innovación y Emprendimiento en Segovia.

Además, como complemento, se destinarán 7,5 millones a la construcción de "al menos" 50 viviendas asequibles de promoción pública en el medio rural de la zona este de la provincia, especialmente dirigida a los jóvenes.

IMPULSO A SEGOVIA

"Queremos que este plan sea una palanca, un gran trampolín decisivo para Segovia y estoy convencido de ello", ha afirmado Fernández Mañueco, quien ha señalado a Segovia como referente en distintos productos agroalimentarios de "gran calidad" y ha incidido en que, este año, la provincia ha alcanzado cifras de "pleno empleo técnico", con más gente trabajando que nunca en el mes de diciembre.

"Segovia está contribuyendo de forma decisiva, desde luego, para situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España en servicios públicos, en industria y también en empleo", ha agregado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha asegurado que un objetivo "estratégico" de su gobierno es apoyar a cada provincia con "importantes iniciativas" y en Segovia con mejores servicios.

Como muestra de ello ha señalado la ampliación del Hospital Universitario, la nueva Escuela de Enfermería y también la previsión de construir más de 260 viviendas en el polígono de Las Lastras.

"Me comprometo a hacer todas estas cosas y muchas más, porque lo nuestro es cumplir", ha apuntado Fernández Mañueco, quien ha aclarado que el plan "no sólo es una hoja de ruta" sino "un compromiso adquirido con Segovia y por tanto con Castilla y León".

En su intervención, el presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado que durante esta legislatura uno de los grandes objetivos del Gobierno era "avanzar con un paso firme, con un objetivo muy claro de impulsar el mayor progreso" de Castilla y León y, por tanto, de cada una de las provincias".

En este sentido, ha afirmado que lo han hecho "favoreciendo inversión productiva, también la reactivación industrial, el crecimiento económico y, por supuesto, la creación de empleo", pero además ha añadido que han buscado la cohesión económica y social de todo el territorio y el desarrollo "sostenible y equilibrado", una línea en la "encaja perfectamente" el Plan Territorial de Segovia.

"Hoy demostramos que la política útil existe, y es la que transforma, la que une, la que da resultados, la política de los hechos y de los compromisos cumplidos", ha concluido.