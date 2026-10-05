Mañueco celebra "el fin de un Gobierno nefasto" que convoca elecciones "obligado por los españoles"

1122959.1.260.149.20261005141553 Mañueco, durante su intervención. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de Noviembre al entender que se pondrá así "fin" a un Gobierno "nefasto para España y Castilla y León".

"Celebramos la noticia, pero se ha vitos obligado por los españoles a convocar elecciones", ha argumentado durante la clausura el VII Congreso 'Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca'.

"Sánchez llega a estas elecciones sin haber resuelto ni uno solo de los problemas de los españoles y además está rodeado por la corrupción. Es incapaz de resolver el problema de la vivienda, el de la invasión de Ceuta. También con la cesta de la compra por las nubes, con los precios de la energía y de los carburantes absolutamente disparados. Una situación que es reflejo de lo que hemos vivido en los últimos ocho años con un Sánchez incompetente para dar soluciones y está más centrado en aferrarse al poder", ha abundado.

Mañueco ha insistido en que es un presidente que no puede "ni pasesarse, ni salir por la calle", y que Castilla y León ha sufrido su "continuo desprecio", para poner como ejemplos "el modelo de financiación autonómica o el abandono de las infraestructuras". "Es el momento de que hablen los ciudadanos en las urnas, de que puedan elegir un Gobierno de cambio, que tenga un proyecto de futuro, un proyecto de reconstrucción nacional y también que enderece el rumbo de nuestro país, de España", ha finalizado.