Mañueco compromete "más vivienda pública que nunca" y avanza que en 2027 se entregarán 1.000 inmuebles

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que el Gobierno autonómico va a construir "más vivienda pública que nunca" y ha avanzado como ejemplo de ese compromiso que en 2027 entregará 1.000 viviendas públicas en la Comunidad Autónoma.

"Vamos a facilitar una vivienda pública, un hogar, en torno a 2.500 personas aproximadamente en nuestra Comunidad", ha precisado el presidente de la Junta en su intervención para presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027.

Fernández Mañueco ha cifrado en 57 millones de euros los beneficios fiscales en apoyo a la vivienda que aumentan un 76 por ciento y ha destacado entre ellos la deducción de un 15 por ciento de las cantidades destinadas en la nueva 'Cuenta Ahorro Vivienda Joven' de hasta 1.500 euros al año para los jóvenes de hasta 40 años.