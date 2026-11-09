Mañueco contrapone la "gestión eficaz" del PP al "gobierno nefasto" y de "escándalo diario" de Sánchez

El Presidente De La Junta Y Del PP De Castilla Y León, Alfonso Fernández Mañueco, En Un Acto Del PP En Ávila. - PP CYL

Pide "no fiarse" y "pelear todos los votos" para lograr que el PP asuma la tarea "más difícil", gobernar España "con eficacia"

EL BARCO DE ÁVILA (ÁVILA), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado que la "gestión eficaz" está en el "ADN" de los 'populares', un contexto en el que ha situado a Alberto Núñez Feijóo como la alternativa para un cambio al "gobierno nefasto" y "de escándalo diario" de Pedro Sánchez, quien "no ha podido gestionar peor cualquier problema que ha habido" en los últimos ocho años.

"Hay que decir 'basta ya' a ocho años de este gobierno nefasto", ha aseverado Fernández Mañueco en un acto de precampaña del PP en El Barco de Ávila, donde ha estado acompañado por la número de los 'populares' al Senado por esta provincia, Alicia García, y el cabeza de lista al Congreso por el mismo territorio, Héctor Palencia, así como por el presidente del PP abulense y número 2 al Senado, Carlos García, entre otros.

Para lograr que "Sánchez se vaya de la Moncloa", ha pedido "pelear todos los votos" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y "no fiarse hasta el último día", si bien, ha incidido, lo "más difícil" vendrá después, asumir la tarea de "gobernar España con eficacia".

En este sentido, ha subrayado que el PP tiene la "solución de futuro" que necesita el país. "Necesitamos un gobierno responsable que sea capaz de trabajar más y dedicarse menos al relato (...). Que se vuelva a la buena política, que se vuelva a la buena gestión", ha continuado, para apuntar a Feijóo como la alternativa para ello.

"Tenemos que conseguir el mayor respaldo posible, porque Feijó va a dar confianza, futuro y seguridad", ha agregado, al tiempo que ha pedido "ir en masa a votar" para obtener una "victoria sin ningún tipo de duda".

En este contexto, ha puesto de ejemplo los gobiernos autonómicos del PP por su "buena gestión", como se ha "demostrado en Castilla y León, frente a la "mala" del Gobierno central por la "huelga de médicos, las pulseras antimaltrato que no funcionan o los accidentes ferroviarios".

"Nunca un gobierno como el de Sánchez hizo tanto daño a la calidad de los servicios públicos. Nunca", ha advertido, para abogar así por la "tranquilidad" que, a su juicio, puede aportar un gobierno liderado por Feijóo para que "España vuelva a funcionar" y "recupere" su posición internacional.

De este modo, ha llamado a los alcaldes y militantes a la movilización para acompañar a los candidatos del PP a "ganar" en los próximos comicios.

Por su parte, Alicia García ha coincidido en que hay "millones de españoles" que están "hartos, cansados, cabreados" tras "ocho años de corrupción, ocho años de sanchismo, ocho años de mentiras y ocho años de abandono", como ha experimentado la provincia de Ávila.

Frente a esta situación, García ha reivindicado la necesidad de recuperar "la honestidad, el rigor, la gestión, la neutralidad de las instituciones y la conciencia" con "un Gobierno del Partido Popular".

Por otro lado, Héctor Palencia ha acusado al Gobierno Sánchez de responder con un "no es no" a las necesidades de Ávila, entre las que ha mencionado la mejora de los servicios de autobús, las bonificaciones de los peajes, la conexión por autovía con Valladolid y las ayudas extraordinarias para recuperar las infraestructuras municipales afectadas por los incendios.

En este contexto, ha señalado que el 29 de noviembre los electores deberán decidir entre "seguir con más sanchismo" o "apostar por el cambio" y por "el futuro de Ávila" de la mano de Feijóo.

Asimismo, Palencia ha fijado como objetivo mantener los dos diputados del PP por Ávila en el Congreso y ha defendido que el "voto más útil" es apoyar a los 'populares'.