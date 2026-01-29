Mañueco defiende la gestión del PP en materia de Sanidad y pide recordarlo en las urnas el 15 de marzo

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido en Salamanca el modelo de gestión del PP regional en materia de Sanidad y ha pedido a la ciudadanía que lo recuerde cuando en "las urnas" el 15 de marzo.

"Tenemos que decir que no queremos el desastre de gestión del PSOE, que queremos la gestión eficaz del Partido Popular", ha añadido.

Mañueco, que se ha desplazado a Salamanca para clausurar la gala de la tercera edición de los Premios Diagnóstico de Castilla y León Televisión, ha subrayado que el Partido Popular de Castilla y León apuesta "por una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y también a la vanguardia tecnológica" y ha destacado, respecto a esta última característica, que se ha conseguido "tener el segundo sistema de salud mejor valorado de toda España. Así lo dice el barómetro sanitario del Ministerio".

Las cuestiones que han logrado este hito, según el presidente del Ejecutivo, son "los magníficos profesionales de Sanidad que tenemos", ha apuntado, para asegurar en segundo lugar "la voluntad irrenunciable y el compromiso político desde el Gobierno de Castilla y León por priorizar la Sanidad de nuestra tierra", además de añadir que en Castilla y León hay "más red de centros de salud y de consultorios de toda España en Primaria", además de "la mejor ratio de profesionales de la medicina y la segunda mejor de profesionales de la enfermería".

Por último, ha subrayado que hay "hospitales de Primera división con más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media de España. Por eso hablaba también de la importancia de la tecnología".

En cuanto a la gestión sanitaria que ha llevado a cabo su equipo de o su equipo de Gobierno, Mañueco ha asegurado que han "reforzado la atención con nuevos medios, más ambulancias y también más helicópteros sanitarios. Son ya siete, nuestro compromiso es llegar a diez".

En cuanto a las críticas a la oposición, el presidente del Ejecutivo ha asegurado que "el Sanchismo no mueve un dedo ante la falta de médicos que tenemos en las Comunidades Autónomas" y ha añadido que "proporcionar médicos a las Comunidades Autónomas es una responsabilidad única y exclusiva del Gobierno de España".

Además, Mañueco ha mostrado su preocupación por "el modelo de financiación autonómica al dictado de los separatistas". A este respecto ha señalado que "la cesión al chantaje de Junqueras por parte de Sánchez pone en riesgo la atención a las personas que acuden a los consultorios, a los centros de salud y a los hospitales".

"Por eso exigimos, una vez más, una financiación autonómica justa que permita ofrecer servicios públicos de calidad, como hacemos y muy bien desde Castilla y León", ha finalizado.