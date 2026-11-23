Acto del Día contra la Violencia Machista en la Junta - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha abogado este lunes por la "erradicación total" de la violencia machista sin dar "ni un paso atrás" para garantizar la "dignidad y la libertad" de las mujeres, de los menores y de otras personas a su cargo, y ha apelado al apoyo de toda la sociedad para alcanzar el 'Objetivo Violencia Cero'.

Fernández Mañueco se ha pronunciado de este modo durante el acto institucional y coloquio previo celebrado en la sede de la Presidencia de la Junta con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, bajo el lema 'No mires hacia otro lado. Escucha, acompaña, actúa'. En este foro, el presidente ha recalcado que ni una sola mujer tiene "por qué soportar humillaciones, vejaciones o agresiones por el hecho de serlo", al igual que los menores y las personas dependientes incluidas en la violencia vicaria.

Asimismo, ha defendido que la lucha contra esta "lacra" requiere la implicación de cada persona para aportar "igualdad y respeto" en su entorno, además de la coordinación de los servicios sociales, educativos, sanitarios, policiales y judiciales.

Fernández Mañueco ha asegurado que Castilla y León dispone de un sistema "amplio, accesible y especializado" para prevenir la violencia y atender y proteger a las víctimas, y ha asegurado la responsabilidad pública de "mejorarlo cada día".

En este sentido, ha explicado que el área de mujer e igualdad crece un 27 por ciento en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad previsto para 2027, con medidas como "multiplicar por cuatro" las partidas específicas para mejorar los programas de empleo femenino y "duplicar" la dotación destinada a impulsar las campañas de prevención y sensibilización.

El presidente ha apostado además por "reforzar" la asistencia y el acompañamiento psicológico y social, el asesoramiento jurídico, el apoyo en los trámites o en las denuncias y la traducción telefónica para mujeres extranjeras. Del mismo modo, ha subrayado la labor de los centros y casas de acogida repartidos por toda la Comunidad y del programa 'Atiendo' para los casos de acoso o agresiones sexuales, con el fin de garantizar una intervención "inmediata, cercana y rápida" que permita a las víctimas lograr "autonomía, independencia económica y plena integración personal y social a través del empleo".

VIOLENCIA SILENCIADA Y ACOSO DIGITAL

Por su parte, la integrante de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Valladolid Esther Valverde ha participado en el coloquio previo y ha advertido de que el tiempo medio que tarda una mujer víctima en verbalizar su situación ronda los ocho años, por lo que los agentes solo conocen entre un diez y un 15 por ciento de los casos al no presentarse denuncia.

Según ha detallado, el principal motivo para no denunciar es la "dependencia emocional" hacia la pareja con la que ha compartido un proyecto de vida, seguido de la vergüenza, el miedo a no ser creída y la infravaloración del riesgo y de su propia situación.

Valverde ha señalado que en ocasiones son los propios hijos menores quienes llaman para pedir ayuda y que los agentes llegan a tomar declaración a mujeres que llevan 30 o 40 años en situación de violencia en el hogar, por lo que ha considerado un avance "esencial" la atención psicológica y el asesoramiento durante la declaración.

Además, ha alertado del auge de la violencia digital mediante el uso de nuevas tecnologías que permiten difundir imágenes entre cientos de personas en pocos minutos, así como de nuevos métodos de acoso continuo a través del envío de mensajes en transferencias de 'Bizum'.

En la mesa redonda también ha intervenido la vicedecana del Colegio de Psicología de Castilla y León, Nieves Andrés Ramírez, quien ha recordado las dos décadas de colaboración mediante convenio con la Junta a través de dos programas complementarios: uno de atención psicológica urgente en sede policial o casa de acogida para intervenir en situaciones de crisis sin sustituir a la terapia, y otro de apoyo en consulta para abordar secuelas en la autoestima, las creencias sobre las relaciones, la confianza y la seguridad.

Andrés Ramírez ha puesto el acento en la dificultad de dar el primer paso por "el miedo, la culpa, la vergüenza o los años de aislamiento", y ha reclamado protocolos conjuntos de coordinación y formación continua y previa en violencia de género para los profesionales.

Por otro lado, el decano del Colegio de la Abogacía, Fernando Rodríguez Santocildes, ha calificado la violencia machista de "realidad cruenta" que una sociedad democrática "no puede soportar" y ha advertido de que la dispersión geográfica de Castilla y León conlleva una revictimización por los desplazamientos, por lo que ha reclamado perspectiva rural ante procesos como la comarcalización de las secciones de violencia contra la mujer.

Rodríguez Santocildes ha destacado la preparación de la abogacía y la formación especializada exigida por Ley, al tiempo que ha pedido cubrir la laguna existente para garantizar el asesoramiento jurídico gratuito a la víctima antes de formular la denuncia, en igualdad de condiciones con el agresor, y ha aludido también a la violencia digital.

Finalmente, la directora autonómica del Área de Inclusión Social, Reyes Revellado, ha explicado que Castilla y León cuenta con cinco alojamientos de emergencia en funcionamiento que se activan con celeridad cuando se intuye peligro inminente, tras una primera entrevista para informar a la mujer de que probablemente tendrá que abandonar la provincia junto a sus hijos menores o personas dependientes para alejarla del agresor.

Revellado ha destacado la figura del coordinador de caso y la clara asignación de roles para ayudar a la mujer a reconstruir su proyecto de vida, y ha precisado que a la red de emergencia acuden principalmente perfiles con doble o triple vulnerabilidad que carecen de recursos económicos o de una red de apoyo cercana.