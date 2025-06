Mañueco estaba "contento" con su acuerdo con Vox y afea que éstos se dieran el "piro" para beneficiar a Sánchez

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que estaba "contento" con su acuerdo de Gobierno con Vox y ha criticado a los de Abascal por preferir "darse el piro" a trabajar desde el Ejecutivo por los ciudadanos de la Comunidad, lo que, a su juicio, sólo beneficia al presidente socialista, Pedro Sánchez.

Mañueco ha cargado este martes contra Vox en el Pleno de las Cortes, ya que, como ha considerado, la "obsesión" de la formación liderada por Abascal contra los 'populares' favorece al presidente socialista.

En respuesta a la pregunta planteada por el portavoz de Vox, David Hierro, ante el Pleno de las Cortes, quien pedía al presidente que detallar las diferencias que existen entre Castilla y León y otras regiones como Murcia, Baleares y Valencia, donde sí se ha llegado a un acuerdo presupuestario entre PP y Vox, Mañueco les ha advertido de que "tuvieron la oportunidad de trabajar desde dentro en el Gobierno, pero prefirieron darse el piro".

"Ustedes pudieron trabajar por los agricultores y ganaderos de Castilla y León, pero prefirieron darse a la fuga", ha manifestado el presidente regional.

El dirigente 'popular' ha rechazado cualquier tipo de imposición. "Ni este presidente, ni este gobierno, ni Castilla y León se somete ni a imposiciones, ni a chantajes, ni a ninguna otra cuestión", ha defendido, al tiempo que ha subrayado que en la Comunidad se hacen "las cosas pensando en la gente de Castilla y León, en los hombres y en las mujeres, en los jóvenes y en los mayores".

Fernández Mañueco ha recordado que ofrecieron a Vox "sentarse en las mesas a dialogar, a trabajar", pero la formación "decidió no sentarse, no dialogar, no trabajar", una actitud que ha calificado de "lamentable". "Ustedes abandonaron sus compromisos con las personas de Castilla y León, sí lo teníamos firmado, sí se estaba cumpliendo, sí estábamos todos contentos con lo que se estaba haciendo", ha relatado.

En su intervención, el presidente autonómico ha contrastado su gestión con las críticas de Vox y ha reiterado su compromiso con los acuerdos iniciales y desde la defensa de una política centrada en los ciudadanos de Castilla y León. "A ese acuerdo me someto", ha concluido.

No obstante, David Hierro, ha arremetido contra el presidente de la Junta y le ha acusado de "no tener vergüenza" y de "vender la Comunidad a la izquierda". "Señor Mañueco, no tiene usted vergüenza, esto es el gurruño", ha manifestado en su intervención al mostrar el papel que el presidente arrugó en el Debate de Política General con las propuestas de Vox para avanzar en una negociación presupuestaria.

Hierro ha criticado la postura de Mañueco por no aceptar las propuestas originales de Vox, que incluían el rechazo a las políticas de inmigración, la derogación de la memoria histórica o medidas contra el cambio climático. "¿Por qué usted no puede aceptar lo mismo que han aceptado otros presidentes autonómicos del Partido Popular?", ha cuestionado el portavoz de Vox.

De este modo, el procurador ha acusado al presidente autonómico de destinar 19 millones anuales a publicidad institucional y 8,7 millones a ONGs, además de "hipotecar" la comunidad con 2.100 millones para el "monólogo social". "Usted ha decidido dejar esta Comunidad en manos de los sindicatos de izquierdas", ha subrayado Hierro.

"Cumplir la palabra no es salir huyendo, es ser fiel a quien te ha votado", ha sentenciado el portavoz de Vox.