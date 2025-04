Mañueco exige a Sánchez una "profunda reflexión" sobre cómo afrontar crisis como el apagón con las CCAA

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una "profunda reflexión" sobre cómo afrontar crisis como la del apagón que tuvo lugar este lunes en todo el país de forma conjunta con las comunidades autónomas.

Fernández Mañueco ha lanzado esta petición en el Pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta planteada por el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien ha cambiado el sentido de la cuestión inicial para abordar la situación que se vivió ayer, sobre la que criticó que Fernández Mañueco no ofreciera una comparecencia pública para explicar lo ocurrido en la Comunidad.

"Comprendo que usted tenía que estar, como presidente de la Junta, trabajando y menos compareciendo, parece que el apagón informativo que se critica allí valía aquí para justificar que usted no lo hiciera", ha criticado Tudanca, quien, no obstante, ha considerado que no es momento de críticas sino de acordarse y ayudar a las personas que lo "pasaron mal" durante las horas sin luz.

De este modo, el presidente de la Junta ha asegurado que el Gobierno regional ejerció el liderazgo que le correspondía durante una crisis como esta, donde, como ha explicado, desde las primeras horas y ante una situación "crítica", el Ejecutivo estableció como prioridad la atención en hospitales, garantizar el servicio en las residencias de mayores y dependientes y asegurar el funcionamiento del sistema educativo.

"Hoy vemos que en Castilla y León las cosas funcionan dentro de la normalidad en la que estamos, ejercimos ese liderazgo, creo que Sánchez debe hacer una profunda reflexión de cómo debe afrontar las crisis de estas características con las comunidades autónomas", ha defendido, al tiempo que ha considerado que 24 horas después de apagón y tras tres comparecencias públicas el presidente los ciudadanos esperan una explicación más allá de que "ha habido un pequeño problema de cinco segundos".

En su intervención, Fernández Mañueco ha aprovechado también para agradecer el civismo de toda la ciudadanía de Castilla y León, así como para resaltar el trabajo de los servicios de emergencias, de las FCSE, de la UME, de los policías locales, protección civil, bomberos y las empresas privadas que respaldaron al Gobierno regional para recuperar la normalidad.

Por su parte, Tudanca ha considerado que la crisis que se vivió este lunes ha demostrado que España es "un gran país" con "grandísimos" servicios públicos que, como ha recordado, se pagan con los impuestos que sufragan los ciudadanos. "Defendemos lo público", ha insistido, tras lo que ha alabado la "solidaridad y la responsabilidad" de la ciudadanía que ha demostrado, "una vez más", ser "ejemplar".

El portavoz socialista ha recordado que desde ayer el PSOE se ha puesto, con toda lealtad, al servicio de la Administración autonómica para trabajar y recuperar la vida "normal" que "para algunos políticos en este país también es que vuelvan a por sus fueros y aprovechen para buscar carroña apenas 24 horas después".

No obstante, Luis Tandanca ha preferido quedarse con lo "positivo", un punto en el que ha reconocido el trabajo de la Consejería de Sanidad y de los profesionales del servicio. "Lograron que algo tan importante funcionara con normalidad y profesionalidad", ha zanjado.