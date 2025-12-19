Mañueco firma un protocolo de actuación con Cáritas de Béjar para reforzar la atención de personas en exclusión social

SALAMANCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este viernes 19 un protocolo general de actuación con Cáritas Interparroquial de Béjar (Salamanca) para reforzar la atención a las personas en situación de exclusión social o con enfermedad mental.

Durante su intervención, Mañueco ha destacado el trabajo que desarrolla Cáritas de Béjar en la atención a las personas vulnerables, destacando su profesionalidad, vocación de servicio, experiencia y cercanía.

A través de su programa de inclusión social, la entidad garantiza alojamiento, alimentación y acompañamiento personal para ayudar a las personas a salir de situaciones de riesgo o exclusión.

Además, el centro de día Los Girasoles ofrece una atención integral y de calidad a personas con enfermedad mental, favoreciendo su inclusión social y el apoyo a sus familias.

El Ejecutivo autonómico, ha recordado en un comunicado recogido por Europa Press, ha apoyado el año pasado a la entidad bejarana con 114.000 euros para la atención de ambos colectivos y que, en virtud de este acuerdo, está previsto se incremente con 100.000 euros adicionales.

Precisamente, el Gobierno autonómico y Cáritas de Béjar, ha indicado el presidente, comparten valores como la solidaridad, la dignidad, la inclusión y la cohesión social de las personas, con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. Fernández Mañueco ha señalado que Castilla y León es una comunidad solidaria e inclusiva, con una tasa de riesgo de pobreza inferior a la media nacional y con los mejores Servicios Sociales de España.

El presidente ha agradecido el trabajo de Cáritas Interparroquial de Béjar como ejemplo del tejido social solidario de Salamanca y del conjunto de la Comunidad, a la vez que ha reafirmado su compromiso por seguir avanzando en derechos sociales desde un gobierno que ofrece estabilidad, bienestar y oportunidades.

Finalmente, el político 'popular' ha destacado que la Junta de Castilla y León ha ampliado recientemente el Plan Territorial de Fomento de Béjar hasta 2028, que facilitará inversiones empresariales e infraestructuras públicas.

Este Plan ha permitido, entre otras cuestiones, renovar los laboratorios del 'CamY'.

Además, Fernández Mañueco ha anunciado que la creación de un laboratorio de robótica y mecatrónica de última generación en colaboración con la Universidad de Salamanca.