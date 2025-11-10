Mañueco garantiza la implantación de Medicina en Burgos haya o no haya presupuestos

Mañueco (I) en la reunión que ha mantenido con el rector y personal de la UBU para abordar la implantación de los estudios de Medicina el próximo año. - EUROPA PRESS

BURGOS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado su compromiso y "los recursos económicos necesarios" para que la Universidad de Burgos (UBU)se implanten los estudios de Medicina en el curso 2026-27. Un compromiso que se extiende "a todas las universidades".

Así lo ha expresado este lunes en Burgos en una reunión que ha mantenido con el rector de la UBU, José Miguel García, tras lo que Mañueco ha asegurado que habrá financiación para las obras de la facultad de Medicina independientemente de si se aprueban o no los presupuestos de 2026.

No obstante, Fernández Mañueco, que ha recordado que este lunes han iniciado las comparecencias de los consejeros en las Cortes para presentar las cuestas de 2026 de sus áreas, ha asegurado que "todo sería mucho más fácil con el presupuesto aprobado", por lo que ha apelado a los dos grandes partidos de la oposición, PSOE y Vox, a que abandonen "la pinza política" y pongan los intereses de Castilla y León y de las universidades "por encima de los intereses propios"

Cómo ha expresado el propio presidente de la Junta, esta reunión confirma el "compromiso adquirido" hace ahora un año en la apertura del Curso, cuando aseguró que Burgos y León contarían con facultades de Medicina para completar su oferta a los estudiantes.

Al respecto, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que el proceso "va a ser exigente para que las cuotas de excelencia sean altas" y por eso se va a planificar y coordinar "con seriedad", por lo que ha apuntado que el Ejecutivo autonómico seguirá acompañando a la UBU en el proceso de dotarse de los docentes y las infraestructuras necesarias para impartir la titulación, y facilitará que los estudiantes puedan realizar sus prácticas formativas en los centros asistenciales de Sacyl.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha subrayado "la buena salud universitaria" de Castilla y León y ha recordado algunas de las acciones impulsadas por la Junta como la reducción de las tasas universitarias, el aumento de las becas, o el aumento del 27 por ciento de la "financiación de las universidades que reciben más de 100 millones de euros al año", para que la comunidad esté entre las mejores en atracción "en grados y másteres".

Alfonso Fernández Mañueco ha ensalzado el "dinamismo y la proyección" de la Universidad de Burgos y por ello, la implantación del Grado de Medicina considera que es "un ejemplo de la apuesta del Ejecutivo" autonómico por un sistema universitario público más fuerte, atractivo y con una oferta educativa amplia y de calidad".

Con ello, Castilla y León se consolida entre las "tres comunidades autónomas con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios" y ha crecido hasta los "110.000 alumnos"

También ha recordado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la investigación universitaria y biosanitaria, y ha puesto como ejemplo la creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos.

La Universidad de Burgos tendrá 72 plazas de nuevo ingreso cada año y el plan elaborado por la UBU ya se encuentra en la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), que deberá emitir en diciembre un informe acerca de la memoria de verificación del grado.

Por su parte, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha explicado que Medicina "probablemente" se aprobará con la inclusión de las "mejoras necesarias", como ha ocurrido en la implantación de otros grados.