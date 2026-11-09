Mañueco y Guardiola piden "dejar atrás una etapa muy oscura" en la que Sánchez "ha castigado a las CCAA del PP"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su homóloga de Extremadura, María Guardiola, en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su homóloga de Extremadura, María Guardiola, han llamado a "dejar atrás una etapa muy oscura" en la que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha dedicado a castigar a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".

En declaraciones recogidas por Europa Press en un acto conjunto en Salamanca, ambos dirigentes han señalado a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como una "oportunidad" para "apostar por un proyecto de país liderado por una persona responsable", el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "un buen gestor y una persona que respeta las instituciones, respeta a las comunidades autónomas, la verdad, el rigor y respeta los valores esenciales que sustentan la democracia".

En concreto, Guardiola ha apuntado a la jornada electoral como una "cita "una cita importante" en la que los españoles no solo se juegan "la posibilidad de cambiar de Gobierno, sino de recuperar esa normalidad democrática institucional del país, recuperar otra forma de hacer política basada y centrada en el interés general, alejada de corrupción, de tanto ruido, de abandono y de escándalo".

"Frente a esos que llevan todos estos años levantando muros y dividiendo a los españoles, lo que defiende el Partido Popular es un proyecto que construya, que avance de la mano de todas las sociedad española y un proyecto centrado en que sea común", ha aseverado, para defender que esto hacen los 'populares' en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

En este contexto, ha criticado que la actualidad el Gobierno de Sánchez "castiga a las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP" con "ausencia de inversiones, con la negación y el rechazo de infraestructuras tan necesarias para los territorios, como puede ser la recuperación del tren Ruta de la Plata o con un sistema de financiación autonómica que claramente está hecho a medida del separatismo", ha censurado.

Fernández Mañueco, por su parte, ha advertido de que ambas comunidades comparten "los agravios de Sánchez" en materia "de infraestructuras o de temas ferroviarios, pero también el olvido al campo, al mundo rural, a los agricultores y ganaderos".

Así, el presidente del PP de la Comunidad ha señalado como ejemplos "la mejora de la propia A-66", un contexto en el que ha demandado una puesta "clara" por "el tren Ruta de la Plata". "Consideramos que el Gobierno puede hacer más", ha apostillado.

Mañueco ha añadido, en este sentido, que tanto Castilla y León como Extremadura comparten "la necesidad" de que el Gobierno de España también "defienda a los agricultores y ganaderos, la Política Agraria Común o la modernización de las explotaciones".

"También necesitamos un gobierno que apueste por fortalecer los servicios públicos, por proteger los servicios públicos por trasladar seguridad a todas las personas", ha agregado, para reivindicar a Núñez Feijóo como la alternativa para tener un "Gobierno de gestión eficaz, de fortalecimiento de la política económica", con "bajada de los impuestos que asfixian a las personas, a las familias y a las empresas", a la vez que "crecimiento económico, creación de empleo y fortalecimiento de servicios públicos".