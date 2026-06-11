Mañueco jura su cargo como presidente con el propósito de ilusionar a CyL y con la voluntad de ser mejor

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'popular' Alfonso Fernández Mañueco ha jurado su cargo este jueves como presidente de la Junta de Castilla y León en la XII Legislatura con el propósito de "ilusionar" a la Comunidad Autónoma y alentado por las palabras del filósofo y ensayista vallisoletano Julián Marías cuando hablaba de la voluntad de ser mejor.

Este es el principal mensaje que ha trasladado Fernández Mañueco en el que ha sido su tercer discurso de toma de posesión como presidente de la Junta de Castilla y León al que ha llevado una cruz regalada por las madres carmelitas del Convento de la Encarnación de Ávila donde, según ha rememorado, estuvo Santa Teresa.

Precisamente, Fernández Mañueco ha recordado unas palabras de la santa abulense para afirmar que para acertar es menester andar con gran determinación y no parar aunque vengan sequedades, trabajos y tentaciones "porque todo se pasa".

Alfonso Fernández Mañueco ha hecho también una breve referencia a la presencia del Papa León XVI en España y su mensaje de colaboración, diálogo y concordia social desde la pretensión de "servir al bien común y recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia".

"Desde esa vocación humanista, sitúo a las personas como objetivo de todos mis actos como presidente, a cada una de ellas", ha aseverado el presidente de la Junta que en otra parte de su discurso ha recordado a Stuart Mill, filósofo, político y economista británico, cuando defendió que el valor real de un territorio es el valor de los individuos que lo componen.

A preguntas de los periodistas momentos antes de comenzar la sesión, Fernández Mañueco ha asegurado sentir "mucha emoción" con su toma de posesión como jefe del Ejecutivo de Castilla y León. "Lo hago por tercera vez, algo que no priva ni un ápice de emoción e intensidad a un día enormemente feliz para mí", ha asegurado después en su discurso con que ha concluido con un nuevo llamamiento a trabajar por el futuro común. "Juntos podemos conseguirlo", ha aseverado.

Fernández Mañueco ha estado arropado este día por sus dos antecesores en el cargo, Juan Vicente Herrera y Juan José Lucas, y por cinco presidentes de comunidades limítrofes con Castilla y León: Alfonso Rueda, de Galicia; Adrián Barbón, de Asturias; María José Sáenz de Buruaga, de Cantabria; Jorge Azcón, de Aragón, y María Guardiola, de Extremadura, comunidades estas dos últimas donde se han suscrito también acuerdos de gobierno entre PP y Vox.

El también presidente autonómico del PP ha estado arropado en esta toma de posesión por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra; por la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y por la exministra Fátima Báñez, además de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el senador autonómico Javier Maroto.

Por parte del Ejecutivo central han estado presentes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el secretario general de Cooperación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Agustín Torres.

A la toma de posesión de Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León han asistido también Carlos Sánchez-Reyes y José Manuel Fernández Santiago, ambos ex presidentes de las Cortes; el fiscal jefe del TSJCyL, Santiago Mena; los alcaldes de las nueve capitales de provincia de la Comunidad, los presidentes de las diputaciones provinciales; Mariano Arriola en representación del Ejército de Tierra, y el jefe superior de la Policía Nacional, Jesús del Amo, además de los presidentes de las instituciones estatutarias.

También ha estado representada la sociedad de Castilla y León a través de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y el secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo.

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