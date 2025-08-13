Mañueco: "Nadie, nadie, nadie ha planteado la necesidad de un nivel 3, ni Gobierno, ni entidades locales, ni técnicos"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), se reúne con miembros del Ejecutivo autonómico. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que nadie le ha planteado, hasta el momento, la necesidad de elevar la Situación de Gravedad a su nivel máximo, el 3, para incidir en que son cuestiones orográficas y meteorológicas las que están complicando las labores de extinción, no la falta de medios.

"He participado en varios Cecopis autonómicos y lo he preguntado expresamente y nadie, nadie, nadie ha planteado la necesidad de tener un nivel 3. Nadie. Ni los representantes del Gobierno de España, ni los representantes de otras administraciones, diputaciones provinciales, otras instituciones o entidades, ni por parte de la Junta", ha asegurado a preguntas de los medios durante su comparecencia tras reunirse con miembros de su Gobierno para analizar las medidas a tomar para paliar la situación provocada por los incendios que asola la Comunidad los últimos días.

De hecho, ha incidido en que en una de las reuniones del centro de coordinación planteó la posibilidad, algo que se descartó porque se habían puesto a disposición de los técnicos los "medios que pedían". "Eso es lo que estamos haciendo", ha reiterado.

En este contexto, ha insistido en que la orografía de alguno de los lugares asolados por las llamas hacen que por la noche sea "imposible trabajar" porque de hacerlo se pondría "en riesgo la integridad física de los profesionales".

Al respecto, ha hecho referencia a condiciones meteorológicas adversas que han impedido que los aviones puedan "operar" por el día, cuando su labor es "imprescindible y fundamental". "Son algunas circunstancias, por un lado geográficas, por otro lado meteorológicas, que complican la extinción de los incendios", ha reflexionado.