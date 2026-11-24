ZAMORA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este martes en Benavente que los suyos se movilicen ante la certeza de que "la diferencia en las elecciones la va a marcar un puñado de votos".

Por eso, el líder del PP autonómico ha abogado por hacer un esfuerzo y "seguir pedaleando hasta la meta" del 29 de noviembre. Mañueco ha hecho estas apreciaciones en el marco de un acto público en el que también han participado algunos candidatos y responsables de la formación en la provincia.

El también presidente de la Junta de Castilla y León ha salido al escenario para mandar algunos mensajes habituales ya en campaña, como los referidos a la gestión del PSOE: "Ocho años de mala gestión tienen consecuencias, y las estamos pagando caras: el miedo a coger un tren por los accidentes; una vivienda inalcanzable para los jóvenes y, en cambio, accesible para los okupas; la falta de médicos sin atender, con huelgas que soportan los pacientes por el sectarismo y la soberbia de la ministra; el desprecio a nuestros agricultores y ganaderos, el olvido del mundo rural y el abandono de los regadíos; y más impuestos ahogando a familias, trabajadores, autónomos y empresas".

"Así no podemos seguir", ha enfatizado el presidente del PP de Castilla y León.

En lo relativo a Benavente, Fernández Mañueco ha advertido de que "el Gobierno de Sánchez prometió los enlaces del Polígono Industrial Puerta del Noroeste con la A-6 y sigue sin cumplir".

"Y no es un asunto menor: está en juego el futuro industrial de Benavente, su capacidad para atraer empresas, generar inversión y crear empleo. Mientras el Gobierno de Sánchez incumple, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento sí damos la cara, apostando con inversiones y compromisos por el Puerta del Noroeste", ha reivindicado el líder autonómico, que también ha hablado de trenes para la comarca: "Tampoco olvidamos la Ruta de la Plata: Benavente necesita recuperar su conexión ferroviaria".

Más allá de este asunto, Mañueco ha sostenido que "España necesita abrir una nueva etapa de buena gestión, rigor y compromiso con los ciudadanos", y ha augurado que "esa etapa llegará con Feijóo".

"Tenemos muchas ganas de sacar a Sánchez de La Moncloa, pero es más importante elegir bien a quien lidere la nueva etapa. Y el único preparado para que España vuelva a funcionar es Alberto Núñez Feijóo: el único que ha demostrado capacidad de buena gestión, con una trayectoria de buenos resultados, y el único con un proyecto de reconstrucción nacional para devolver a los españoles la confianza y la seguridad", ha enumerado el mandatario salmantino.

"No hagáis caso a las encuestas: confiarse es perder. El único resultado que vale es el de las urnas, y la papeleta del PP es la única que garantiza el cambio. Ya sabemos lo que pasó en las últimas elecciones generales y no queremos que vuelva a pasar: hay que concentrar el voto en el Partido Popular. En esta tierra siempre hemos sido protagonistas de la historia de España, y ahora vamos a ser decisivos en un cambio histórico", ha concluido Mañueco.