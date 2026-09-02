Mañueco pide desde Salamanca que se recupere la normalidad de los ceutíes "antes de la invasión de hace un mes"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en la Plaza Mayor, a 2 de septiembre de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España) - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido desde Salamanca que se recupere la normalidad que los ceutíes tenían "antes de la invasión de hace un mes".

El líder 'popular', natural de Salamanca, ha agradecido en su encuentro con los medios la hospitalidad del alcalde de la ciudad y la de "miles y miles de personas que hoy en Salamanca abarrotan la plaza".

"Hoy desde Castilla y León queremos mostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño con Ceuta. Hoy más que nunca desde Castilla y León todos somos Ceuta", ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico.

"Creo que es algo imprescindible, recuperar la normalidad para que Ceuta, para que todos sus habitantes recuperen la normalidad de antes de la invasión que se produjo hace un mes. Hoy, vuelvo a decir, desde todas las plazas de ciudades y pueblos de Castilla y León estamos con Ceuta", ha subrayado.

La asistencia a la concentración celebrada en la Plaza Mayor de Salamanca en apoyo a Ceuta, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias, ha sido de unas 30.000 personas en la propia Plaza y aledaños según cálculos de la Policía Local.

Desde el escenario montado en el ágora salmantino, el alcalde de la ciudad y presidente del PP provincial, Carlos García Carbayo, ha tomado la palabra tras el himno de Ceuta para asegurar que "la única manera de volver a la normalidad es devolver a todos los ciudadanos marroquíes que entraron de forma ilegal en España de vuelta a su país".

Entre insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han interrumpido su discurso en numerosas ocasiones, García Carbayo ha mostrado su "apoyo firme y sin fisuras" a Ceuta y los ceutíes "ante la gravísima situación que vive la ciudad".

"Ceuta y sus ciudadanos están afrontando una presión extraordinaria que pone a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad" ha añadido el primer edil.

"Pero también está poniendo a prueba a España, nuestra capacidad para poner a prueba nuestras fronteras y defender la integridad de nuestro territorio", ha añadido Carbayo, mientras los asistentes gritaban: "España está vendida".

García Carbayo ha pedido hacer frente a esta emergencia "sin que los servicios públicos ceutíes se vean perjudicados" y ayudas que les permitan recuperar la confianza.

Igualmente ha reclamado que "el Gobierno haga uso de todos los instrumentos y medios que ofrece la Unión Europea.

Ceuta es frontera exterior de Europa y necesita también una respuesta europea" ha recordado.