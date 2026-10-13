Mañueco y Pollán presentan las primeras cuentas del Gobierno PP-Vox: "Todos hemos cambiado, hemos aprendido"

Fernández Mañueco y Pollán se dirigen a la Sala de Mapas para presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 - JCYL

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero, Carlos Pollán, han presentado este martes el primer proyecto de presupuestos del nuevo Gobierno de coalición PP-Vox con el que han dado cumplimiento a uno de los puntos del pacto suscrito el pasado 3 de junio por el que se comprometían a sacar adelante las cuentas de cuatro años: 2027, 2028, 2029 y 2030.

Se da la circunstancia además de que las cuentas de 2027, cuya previsible aprobación tendrá lugar a finales de diciembre, dará relevo al presupuesto vigente, el de 2024 doblemente prorrogado que fue aprobado el 30 abril de ese mismo año por el entonces gobierno de coalición de PP y Vox, que se rompió tres meses después con la salida el 12 de julio de los de Santiago Abascal de todos los gobiernos autonómicos.

Preguntado por la ruptura anticipada de aquel acuerdo de Gobierno, el primero creado entre PP y Vox, Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que las dos formaciones políticas han cambiado desde entonces, han aprendido y han mejorado.

"Todos hemos cambiado, más allá de un cambio físico de personas --los dos presupuestos con Vox anteriores llevaron la rúbrica del entonces vicepresidente, Juan García Gallardo--, todos hemos cambiado. Hemos aprendido y yo creo que estamos demostrando todavía que hemos mejorado y estamos haciendo las cosas a satisfacción de las personas de Castilla y León", ha sentenciado.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 presentado este martes es el tercero elaborado por un Gobierno PP-Vox, que en la anterior legislatura sacó adelante en coalición las cuentas de 2023 y las de 2024.

Tanto el presidente de la Junta como el vicepresidente primero han corroborado que están dando los pasos para cumplir el nuevo pacto de gobierno por el que se comprometen a sacar adelante cuatro presupuestos --para toda la Legislatura--. "Esa es nuestra vocación, nuestra intención, nuestro deseo", ha añadido Fernández Mañueco.

El presidente de la Junta ha definido las cuentas de 2027 como un presupuesto "útil" y "con muchas novedades" mientras que Pollán ha defendido que con la aprobación del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2027 Castilla y León "está de enhorabuena" ante el objetivo de enmarcar la acción política del Ejecutivo PP-Vox "en la normalidad y en la estabilidad".

A esto ha añadido que las cuentas de 2027 se han presentado "en tiempo y forma" --el Estatuto de Autonomía fija el 15 de octubre como fecha límite--.

Bajo el epígrafe 'Innovar, competir, liderar', las cuentas de 2027 alcanzan los 16.472 millones de euros, la cifra más alta de la historia que ha subido un 13,11 por ciento sobre el vigente, los 14.562 millones de 2024. Hace una década, en 2017, el presupuesto de Castilla y León ascendió a 10.293 millones.

"Es buen proyecto", ha zanjado Fernández Mañueco que busca con estas cuentas consolidar la posición de Castilla y León en los servicios públicos, atender e impulsar los sectores productivos, fomentando la innovación, la transformación y la conectividad y dinamizar el medio rural con el reto de favorecer su desarrollo y "hacerlo más atractivo para trabajar, para emprender y para vivir".