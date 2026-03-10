Mañueco se pregunta para qué sirve votar a Vox cuando no pacta con nadie y Pollán asegura que quieren gobernar

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán; el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco; y el candidato del PSOE Carlos Martínez, durante el segundo debate para las elecciones autonómicas - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha preguntado este martes para qué sirve votar a Vox cuando los de Santiago Abascal no quieren pactar con nadie a lo que el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha respondido que ellos sí quieren gobernar pero "sin engaños".

"Para que nosotros lleguemos a cualquier tipo de pacto futuro de Gobierno tiene que ser con políticas concretas, con medidas concretas, tiene que haber un cambio de proyecto de Comunidad, presupuestos concretos, medidas a ejecutar, plazos para ejecutarse y garantías de cumplimiento, no lo que nos pasó en el anterior pacto donde usted --Fernández Mañueco-- nos engañó continuamente y por ese engaño nosotros sabremos lo que tenemos que hacer para negociar con usted", ha respondido Carlos Pollán.

Fernández Mañueco ha aclarado que su aspiración es "poder gobernar en solitario", a lo que Pollán ha respondido que Vox también sale a ganar las elecciones del 15 de marzo para gobernar y ha pedido ser "muy respetuosos" con los ciudadanos de Castilla y León para poner las condiciones cuando se abran las urnas.

"Si se trata de llegar a un acuerdo las condiciones las tiene que marcar lógicamente el que tenga el mayor respaldo", ha respondido Fernández Mañueco que ha aclarado que un pacto no pasa por el reparto de sillones para añadir: "Se trata de un acuerdo por Castilla y León y cuatro años".

Fernández Mañueco ha aprovechado el segundo debate electoral para reprochar a Pollán que no dejase la Presidencia de las Cortes de Castilla y León cuando los de Santiago Abascal salieron de todos los gobiernos autonómicos en julio de 2024 y Pollán ha ironizado sobre los problemas del presidente de la Junta para distinguir entre el Ejecutivo y el Legislativo cuya autonomía presupuestaria "han intentado atropellar" con retrasos de subvenciones, ha reprochado el de Vox.

"Yo no sé si pretenden engañar a la ciudadanía, usted es presidente de la Junta de Castilla y León porque le votó el señor Pollán y el señor Pollán es presidente de las Cortes de Castilla y León porque le votó el señor Fernández Mañueco, no tienen que engañar absolutamente a nadie", ha respondido por su parte el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Martínez ha insistido en que la aritmética parlamentaria "va a ser una muy atomizada" y ha vuelto a reclamar acuerdos parlamentarios en temas de Comunidad sobre despoblación, sanidad, educación u ordenación del territorio y ha aprovechado sus turnos de palabra para reclamar un pacto por la paz y otro contra la violencia de género y ha asegurado que si llega al Colegio de la Asunción aprobará en la primera sesión de gobierno la adaptación de la Ley de violencia machista.

En este punto se ha producido un rifirrafe entre Martínez y Pollán que ha asegurado que en Castilla y León han aumentado las violaciones desde que Gobierna Pedro Sánchez. "No le compro ni un solo dato porque son todos falsos", ha respondido el socialista mientras que el de Vox ha asegurado que son datos del Ministerio del Interior.

El candidato socialista ha pedido también una Ley de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas y de gobierno abierto para evitar casos de corrupción y ha situado a Fernández Mañueco como responsable en la 'trama eólica'.

"Usted siempre ha estado ahí señor Fernández Mañueco (...) Usted es responsable directo, usted vale más por lo que calla que por lo que vale", ha sentenciado el socialista a lo que el candidato del PP ha respondido que se trata de una "insidia" y de "ruido". "Yo quiero hacer una política de guante blanco, quiero hablar de propuestas de futuro, no voy a contestar a esto porque es absolutamente mentira", ha zanjado tras lo que ha reivindicado que ha presidido un gobierno "eficaz y limpio".