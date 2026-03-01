Mañueco rechaza una campaña de "insultos, ruido y pensada en redes" y sí una campaña centrada en las personas

Mañueco en Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho "con claridad" que la intención de los 'populares' no es "hacer una campaña de insultos", porque no van a hacer "una campaña "de ruido, ni una campaña pensada en Twitter ni en las redes sociales" sino una campaña "pensada en las personas que madrugan, que cuidan, que trabajan, que sacan adelante su negocio, a su familia o a su pueblo".

Así lo ha anunciado Fernández Mañueco en la capital segoviana en un acto en el que ha presentado la caravana del PP que recorrerá las nueve provincias de la Comunidad durante la campaña electoral y que se trata de "una caravana de compromisos, de certezas que nace de una convicción profunda que es que la política sirve para mejorar la vida real de las personas", como ha afirmado el candidato del PP.

Durante su intervención, el candidato a la reelección, ha asegurado que el PP tiene "un proyecto de futuro" para la Comunidad, "un futuro para Castilla y León, un rumbo claro, un programa y un proyecto para la gente" de esta tierra por lo que hará una campaña "que piensa en el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte y en las oportunidades".

Al respecto, el candidato del PP ha prometido que será una campaña "sin ruido" pero con "resultados y certezas" porque Castilla y León "tiene de todo" para estar entre las tres mejores comunidades de España" y así se ha referido a que hay talento, recursos, historia "y sobre todo tenemos gente, que es lo más importante".

Por ello, Alfonso Fernández Mañueco ha pedido el voto para el PP y la confianza de los ciudadanos en esta formación " para seguir avanzando, para seguir creciendo y para impulsar el futuro de las provincias de Castilla y León".

