Mañueco reclama por carta a Sánchez una actuación "más firme y proactiva" para frenar Mercosur

OLMEDO (VALLADOLID), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes que esta misma mañana ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamarle una actuación "más firme, proactiva y responsable" con el fin de frenar la aplicación provisional del acuerdo de Mecosur.

Mañueco ha anunciado esta petición durante su visita como presidente del PP a la planta de tratamientos de aceites y oleaginosas de ACOR en Olmedo (Valladolid), donde ha señalado que el objetivo de la misiva es dar a conocer a Pedro Sánchez la posición de "todo el campo" de la Comunidad, ya que la resolución en torno a este asunto se adoptó en el seno del Consejo Regional Agrario.

"Tengo la percepción de que es ajeno a las preocupaciones del campo, está más preocupado de otras cuestiones, pero queremos reivindicar y exigir a Sánchez y a su Gobierno una actuación más proactiva, una actuación también más firme y más responsable en este asunto que me parece crucial", ha defendido el presidente del PP en la Comunidad.

En su intervención, Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en que no se debe aplicar el acuerdo de Mercosur si no se dan las garantías necesarias para todo el sector agrario de la Comunidad. "Esto me parece una pieza fundamental, creo que es imprescindible que se escuche desde todas las instituciones la posición unida, firme, del campo de Castilla y León", ha subrayado, al tiempo que ha defendido que la postura de la Comunidad, que, aunque "serena", es "contundente".