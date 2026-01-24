Mañueco recuerda a Martínez que su lista fue la más votada y le pide que traslade esa propuesta a "su jefe"

Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Blanco, antes de la comparecencia ante los medios. - PP

VALLADOLID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado al secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, que su lista fue la más votada en los últimos comicios y que su propuesta, la de dejar gobernar a quién obtenga más papeletas en las urnas de los próximos comicios del 15 de marzo, se la traslade a "su jefe"

"Yo gobierno con la lista más votada y creo que esa propuesta que hace el candidato del Partido Socialista, a quien se la tiene que hacer es a su jefe, a Pedro Sánchez, que en las últimas elecciones perdió", ha argumentando durante su comparecencia ante los medios en un acto organizado por el partido en su sede autonómica de Valladolid.

Mañueco ha insistido que no es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que está gobernado cuando quién gano las elecciones fue él y sí Pedro Sánchez, para reiterar que a quien tiene que remitir esa propuesta es a "su jefe"