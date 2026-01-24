Mañueco se remite a su pacto con las Opas sobre Mercosur: "Somos el partido de los agricultores y ganaderos"

VALLADOLID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha remitido al pacto firmado en el Consejo Regional Agrario con las organizaciones del campo para asegurar que son el partido "de agricultores y ganaderos".

A preguntas de los medios, durante su comparecencia en un acto organizado por el partido en Valladolid, sobre la posición de su partido después de que, junto con el PSOE, votaran en contra de remitir el tratado Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Mañueco ha recordado que desde el Gobierno autonómico que preside ha sido "meridianamente claro".

Así, ha recordado que en el último Consejero Regional Agrario se adoptó un acuerdo por "unanimidad" con Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL que marca su "pauta de comportamiento de cara al futuro". "Necesitamos reciprocidad, garantías de que va a haber una Política Agraria Común al servicio de los agricultores y ganaderos. Necesitamos también que el Gobierno de España haga un control férreo en las fronteras, que no puedan entrar productos en nuestro país que no cumplan con esa reciprocidad. Es el planteamiento que hemos firmado", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, ha subrayado que el PP es el partido "de los agricultores y de los ganaderos" y que cuando han venido "maldadas" ahí han estado tanto "el partido como la Junta".

"Cuando ha habido sequía, hemos estado a su lado con ayudas considerables e importantes. Cuando ha venido la lengua azul o la enfermedad hemorrágica hemos estado también al lado de los ganaderos con ayudas y con colaboración importante. Hemos estado siempre que ha habido problemas y siempre que haya problemas estaremos", ha continuado.

Por último, ha advertido de que no aceptarán "lecciones de nadie" en este sentido para reiterar que son el "partido del campo, del mundo rural y de los agricultores y ganaderos".