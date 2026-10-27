Mañueco sitúa a Feijóo como "el único capacidad de gestionar el día después" de un Gobierno "inútil y turbio"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

PALENCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha situado este martes al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "el único capaz de gestionar el día después" de las elecciones generales del 29 de noviembre ante la etapa actual que ha calificado de "aciaga", marcada por la gestión de un Gobierno central "destructivo, inútil y turbio".

Durante su intervención en el acto de precampaña del Partido Popular celebrado en Palencia, Fernández Mañueco ha subrayado que Feijóo representa "la buena política" basada en el "rigor, la serenidad y la vocación de servicio público". De este modo, el dirigente autonómico ha asegurado que el PP dispone de un proyecto "sólido de estabilidad, certidumbre e ilusión para propiciar el cambio político en España".

En su discurso, el presidente del PP castellano y leonés ha trasladado su respaldo a la candidatura palentina al Congreso y al Senado, que encabezan Milagros Marcos y Roberto Martín, respectivamente, y ha llamado a lograr la "máxima movilización" de la formación en los 191 municipios de la provincia con el objetivo de "igualar o superar" los apoyos de anteriores citas electorales.

Fernández Mañueco ha remarcado que la clave del próximo proceso electoral no reside únicamente en retirar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de La Moncloa, sino en la capacidad de asumir la dirección del país al día siguiente de la votación, algo que sólo ve posible en manos de Núñez Feijóo.

Asimismo, el líder 'popular' ha defendido la necesidad de "dar un giro" a la política económica estatal mediante la rebaja de impuestos, la contención de la inflación y el fortalecimiento de los servicios públicos. También ha reclamado la recuperación de la "igualdad y la solidaridad" entre comunidades autónomas, la atención "prioritaria" al sector primario y el impulso a las infraestructuras pendientes en la provincia de Palencia, con especial mención a la autovía A-67 y sus accesos.

Finalmente, el presidente Ejecutivo autonómico ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo central con las medidas implantadas en Castilla y León en materia de "gratuidad" del transporte público, promoción de la vivienda y liderazgo en la prestación de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

CARGOS Y CANDIDATOS PROVINCIALES

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Palencia, Ángeles Armisén, ha destacado la fuerza de la formación en la provincia y ha subrayado la necesidad de promover un cambio político a nivel nacional basado en el compromiso, el respeto a las instituciones y el servicio público.

Durante el acto de precampaña encabezado por Fernández Mañueco la dirigente ha asegurado que el partido cuenta con un equipo preparado para la reconstrucción de Palencia y de España. En este sentido, Armisén ha defendido la importancia de llevar al Gobierno central un modelo de gestión centrado en "el consenso, el cumplimiento de la palabra y la rebaja de la presión fiscal", con la referencia de las medidas impulsadas en Castilla y León.

Asimismo, ha afirmado que la candidatura provincial recorrerá todo el territorio para trasladar a los ciudadanos una propuesta orientada a la recuperación económica y a la defensa de un país de ciudadanos libres e iguales.

Por su parte, el candidato número uno del PP al Senado por Palencia, Roberto Martín, ha aseverado que la formación acude a la cita electoral con una lista "preparada y con experiencia" en la gestión pública. Martín ha remarcado que en las elecciones se dirimen dos modelos políticos y ha mostrado la disposición del equipo para trabajar desde el primer momento en la resolución de los problemas "prioritarios" de los castellanos y leoneses y del conjunto de los españoles.

Asimismo, la candidata número uno al Congreso de los Diputados por Palencia, Milagros Marcos, ha afirmado que la convocatoria electoral resulta "decisiva para la continuidad de la democracia". Marcos ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los electores para respaldar de "forma unificada" la candidatura del Partido Popular y garantizar una representación orientada a la estabilidad de las instituciones.

Marcos ha señalado que los miembros del equipo acuden a los comicios con la determinación de trabajar por un país en el que las familias recuperen la convivencia sin enfrentamientos. A su vez, la candidata ha advertido sobre los efectos de la división del voto en las circunscripciones de menor tamaño y ha instado a movilizar el apoyo ciudadano en favor de proyectos centrados en realidades y en la defensa de los intereses de la provincia en las Cortes Generales.

La presentación de las listas de la formación política ha reunido a representantes locales, candidatos y militantes de la provincia en el marco de los actos preparatorios de la campaña electoral.