Mañueco subraya la importancia de la "calidad humana" en la valoración de la Sanidad en CyL

SALAMANCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado la "calidad humana" gracias a la cual la Sanidad en Castilla y León es "el servicio público más valorado por todos".

Durante su discurso de clausura en el marco de la tercera edición de los Premios Diagnóstico de Castilla y León Televisión que se ha celebrado en el teatro Liceo de Salamanca, el líder autonómico ha asegurado que la Sanidad es "un servicio público en el que cada vez tienen más importancia los avances tecnológicos", pero el auténtico pilar "son las personas y también los colectivos que cada día dan lo mejor" de sí mismos.

"Sin vuestra dedicación, sin vuestro talento, sería imposible que potenciarais la capacidad del sistema para dar a cada persona la mejor respuesta diagnóstica y también el mejor tratamiento", ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico.

En este contexto, Mañueco se ha dirigido a cada uno de los premiados en la gala y ha comenzado por el Premio Especial a la trayectoria, otorgado este año a la doctora Alicia Armentia, de quien ha señalado que es una "excelente alergóloga, una estupenda docente, también una investigadora excepcional y por si fuera poco, artista".

GALARDONADOS

El Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa Médica ha sido para 'Hogar Dulce Hogar' de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo, de la que ha ensalzado "la importancia que para la Sanidad tiene la innovación y también humanizar y acercar la atención".

Sobre la mención especial en la categoría de Mejor Iniciativa Médica, otorgada al doctor José María Pradillos, por su proyecto de cirugía pediátrica solidaria SOPESUR León, Mañueco ha destacado el "gran proyecto solidario de cirugía pediátrica que realizan en el país Guinea Bissau".

"Acercar la Sanidad a los pacientes es más eficiente y humano. Así lo demuestra el modelo de enfermero de atención rural en salud mental en la provincia de Zamora", ha enfatizado Mañueco al felicitar al Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa de Enfermería.

También ha destacado por su "humanización" al complejo asistencial de Zamora "por su esmero en la adaptación a las necesidades aquellas personas que tienen discapacidad visual y la Asociación Contra la Leucemia y Enfermedades de Sangre Ascol por su gran trabajo de apoyo a pacientes y cuidadores que permite mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad".

Por otro lado, el presidente autonómico ha destacado el proyecto emocionante de Miguel de Lucas que a través de la magia promueve la salud mental de los alumnos de Primero de la ESO, una materia que precisa la colaboración de todos.

También se ha dirigido al Premio Diagnóstico a la Mejor Iniciativa Sanitaria Privada, que ha ido a parar al Chat de la Esperanza de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, por llevar la ayuda a los nuevos canales de la comunicación, ese chat de la esperanza que facilita la atención inmediata y permite llevar este servicio a las personas con dificultades sensoriales.

El Premio Diagnóstico a la Investigación ha sido para el Proyecto EMBOENDO del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, del que Mañueco ha dicho que es un "ejemplo de gran investigación que permite anticipar posibles complicaciones de la endocarditis infecciosa mediante la inteligencia artificial".

El Premio Diagnóstico en Salud Pública que ha sido para la Digitalización de la seguridad alimentaria como pilar esencial de la salud pública en Castilla y León ha recibido elogios de Mañueco, que ha asegurado que "la innovación es el futuro de la Sanidad y debe beneficiar en nuestro territorio a todas las personas".

Del Premio Diagnóstico a la Iniciativa Enfoque One Health que ha sido para la Planta de criogenización de GSK en Aranda de Duero (Burgos), el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado su "atención especial a la sostenibilidad desde una compañía fuertemente comprometida con la salud de las personas y del planeta".

Mañueco también ha felicitado al Premio Diagnóstico a la Gestión Sanitaria, para SACYL Excelente, por su modelo de gestión y de evaluación que pretende reconocer y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en Castilla y León y lo hace de forma motivadora para los profesionales y también buscando avanzar en la excelencia.

La ceremonia, a la que han asistido más de 450 personas reunidas en el teatro Liceo de Salamanca, ha contado además con la presencia del delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López; el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz o el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado.