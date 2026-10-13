Mañueco, sobre la suspensión de la 'Ley de nietos': "Le recomiendo a todo el mundo el respeto a la Justicia"

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido este martes a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar de la denominada 'ley de nietos' que su recomendación pasa por el necesario respeto a la Justicia.

"Yo le recomiendo a todo el mundo el respeto a la Justicia, yo creo que es algo importante", ha zanjado Fernández Mañueco que ha apelado al contexto electoral tras la convocatoria de los comicios generales del próximo 29 de noviembre para no realizar más análisis políticos al respecto.

Preguntado sobre si el adelanto electoral puede influir en el acuerdo de gobierno PP-Vox, Fernández Mañueco ha diferenciado la contienda electoral entre los distintos partidos de la labor cotidiana y diaria del Gobierno autonómico y ha asegurado que la cita con las urnas no les desviará del objetivo del acuerdo de gobierno, "trabajar al servicio de la gente de Castilla y León", ha insistido.