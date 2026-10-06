Mañueco tacha de "chapuza jurídica" los decretos de vivienda y pide a Sánchez que copie el modelo de CyL

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tachado de "chapuza jurídica" y de "improvisación absoluta" los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros a través de una "trampa" para saltarse la voluntad del Congreso de los Diputados, ha criticado también, y ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que copie el "modelo de éxito" de la política de vivienda de Castilla y León.

"¿Dónde están las 180.000 viviendas que prometió Sánchez?", ha preguntado Fernández Mañueco que ha advertido de que "el bodrio jurídico" del Gobierno central genera inseguridad a propietarios y a inquilinos. "Sánchez siempre encuentra el atajo dentro del Estado de Derecho, eso se llama filibusterismo político", ha sentenciado el presidente de la Junta para zanjar: "Querían arreglar en una semana lo que han estado estropeando durante ocho años, esa es la realidad, un fracaso completo".

Fernández Mañueco ha criticado además que los dos reales decretos se hayan hecho "al margen" de las comunidades autónomas y tras el "descalabro" y el "batacazo" que supuso el rechazo en el Congreso de los dos primeros decretos.

"Cuando Sánchez llegó a La Moncloa, la vivienda era el problema número 16 de los españoles, ahora es el problema número 1", ha reprochado también el presidente de la Junta en su 'cara a cara' con el secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, que ha acusado a Fernández Mañueco ignorar "el clamor" de la ciudadanía que está en las calles y la situación de muchas personas en situación de vulnerabilidad.

Martínez ha considerado además que Fernández Mañueco hace promesas en materia de vivienda como si juega en el Parchís, "donde se come una --ficha-- y suma 20" y ha reprochado al presidente de la Junta anunciar mucho pero hacer muy poco.

"Usted ha hecho propaganda electoral permanentemente", ha aseverado el socialista que ha ironizado sobre el "récord total y absoluto" de viviendas construidas por la Junta entre los años 2021 y 2025, un total de 910 viviendas a razón de 82 viviendas al año, a lo que ha añadido "el récord absoluto" de que sólo una de cada 100 viviendas que se construyen en la Comunidad cuentan con algún tipo de protección oficial.

Por último, el socialista ha aprovechado su pregunta de control al presidente de la Junta para pedirle que aproveche la campaña electoral para reunirse con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias para hablarles de los compromisos a través del Boletín Oficial de Castilla y León y "para no mentirles".