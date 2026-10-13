Mañueco "toma nota" de la petición de Asaja a Medio Ambiente para que "flexibilice" las quemas controladas

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el Gobierno autonómico "toma nota" de la petición de la organización profesional agraria Asaja a la Consejería de Medio Ambiente para que se "flexibilicen" las quemas controladas orientadas a la mejora de pastos.

El presidente se ha referido a este asunto tras presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, una comparecencia en la que ha estado acompañado por el vicepresidente, Carlos Pollán.

"Hemos tomado nota", ha zanjado Fernández Mañueco sobre este asunto.

En concreto, Asaja de Castilla y León ha solicitado a la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que "flexibilice" los requisitos exigidos para realizar quemas controladas orientadas a la regeneración y mejora de los pastos en la Comunidad.

La entidad ha explicado que esta práctica tradicional se ha dejado de utilizar debido a la "estricta normativa reguladora", lo que ha provocado la pérdida de "miles de hectáreas de pasto convertidas en monte bajo".