Mañueco une al duelo: "Hay días en los que las palabras se quedan pequeñas ante tanto dolor"

Archivo - El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que se "une al duelo" por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). "Hay días en los que las palabras se quedan pequeñas ante tanto dolor", ha señalado.

A través de un mensaje difundido por la red social X, el presidente de la Junta ha trasladado su "cariño" a las víctimas y a sus familias. "Mucha fuerza a los heridos y mi reconocimiento a los servicios de emergencia, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y a todos los que están dando lo mejor de sí en estos momentos tan duros", ha señalado.

Del mismo modo, ha subrayado que la Junta se suma al "luto oficial" y ha suspendido su "agenda oficial".

Este es el segundo mensaje lanzado por Fernández Mañueco a través de X, ya que, esta mañana, tras conocerse el siniestro, el presidente anunció que mantuvo una conversación con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para trasladarle la solidaridad de la Comunidad y poner a su disposición recursos de Emergencias y sanitarios.

Ante esta situación, el Gobierno autonómico de Castilla y León movilizó al Grupo de Rescate y Salvamento, así como a varias unidades sanitarias helitransportadas, cuyos medios y asistencia se encuentran a disposición de la Comunidad "para intervenir en todo aquello que resulte necesario".