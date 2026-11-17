Acto de campaña de Mañueco en Aranda de Duero (Burgos) - PPCYL

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado al líder nacional de su formación y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, como la "única persona" capaz de "enderezar" el rumbo de España y devolver a los ciudadanos "la confianza, la tranquilidad y la seguridad" tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En un acto de campaña celebrado en Aranda de Duero (Burgos), Fernández Mañueco ha sostenido que el país vive un "momento crucial" en el que resulta necesario sacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cuanto antes" de La Moncloa y llevar a Feijóo al Ejecutivo para "impulsar la reconstrucción nacional".

"Los españoles llevamos ocho años sufriendo la mala gestión de Sánchez, los apagones, los precios por las nubes, las pulseras antimaltrato que no funcionan, la vivienda inalcanzable, los accidentes de los trenes. Esto es imposible de aguantar", ha afirmado el dirigente autonómico, quien ha defendido que Feijóo ha demostrado su eficacia al frente de la Xunta de Galicia con "mayorías absolutas" sucesivas y cuenta con un programa "negro sobre blanco" con medidas para todo el país.

En su intervención, Fernández Mañueco se ha centrado en la seguridad y ha detallado que los ciudadanos "merecen" un Gobierno que garantice el mantenimiento y el transporte ferroviario, el suministro energético "sin apagones con precios asequibles" de la electricidad para empresas y trabajadores, y una política fiscal y de empleo "estable" para que las familias "lleguen a final de mes".

Asimismo, ha reivindicado "seguridad y protección real" para las víctimas de violencia de género, igualdad de condiciones y una Política Agraria Común (PAC) "suficiente" con apoyo a la modernización de explotaciones para agricultores y ganaderos, así como facilidades para que los jóvenes accedan a una vivienda y desarrollen un proyecto de vida.

De este modo, el líder del PP autonómico ha puesto como ejemplo de "buena gestión" la labor de los alcaldes y concejales de su partido en los pueblos y la acción de la Junta de Castilla y León, donde ha destacado la "bajada" de impuestos, el "crecimiento" económico, la creación de empleo y unos servicios públicos en educación, sanidad, servicios sociales y atención a mayores y dependientes situados "a la cabeza de España".

En esta línea, ha enumerado compromisos cumplidos por el Ejecutivo autonómico y ha citado la construcción de vivienda pública, las ayudas al alquiler, la primera matrícula universitaria gratuita, las subvenciones para el carné de conducir de los jóvenes, la implantación de helicópteros medicalizados en todas las provincias, la gratuidad del autobús con la tarjeta 'Buscyl' y el avance en el nuevo Hospital de Aranda.

Por último, ha advertido contra el exceso de confianza de cara a los comicios del 29 de noviembre y ha apelado a la movilización en cada "calle, casa y municipio" porque, según ha remarcado, "la única encuesta que vale es la de todos los arandinos" en las urnas. "Castilla y León somos el corazón de España y cuando España necesita a Castilla y León, Castilla y León siempre responde", ha concluido tras pedir el voto para que "España vuelva a tener certeza y esperanza de futuro" y "no sucumba ante Sánchez".

REPRESENTANTES DE BURGOS

En el acto ha intervenido además el cabeza de lista al Congreso por Burgos, Ángel Ibáñez, quien ha llamado a trabajar en todos los rincones de la comarca para conseguir una "victoria contundente e incontestable" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que permita "echar a Sánchez de La Moncloa" y volver a la España anterior, gobernada por el PP, a la que se ha referido como la de "la verdad, la ley, el respeto y la gestión".

Ibáñez ha subrayado que solo el "cambio político" hará posible solucionar los retos planteados durante "ocho interminables años", al tiempo que se ha reivindicado que la formación tiene la responsabilidad "histórica" de responder a una ciudadanía en Aranda, La Ribera, Burgos, Castilla y León y España que ve en los 'populares' su "esperanza".

Asimismo, ha instado a pelear cada voto "calle a calle, barrio a barrio, pueblo a pueblo y comarca a comarca" bajo el liderazgo del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y ha advertido contra el "conformismo, la relajación o la autocomplacencia".

"Frente a las tertulias, las encuestas, las redes sociales y la opinión sincronizada" que anuncia una "remontada socialista", Ibáñez ha reclamado llenar las urnas de papeletas del PP porque en esa cita electoral habrá que elegir entre "Sánchez y delincuencia" o "España y decencia".

Para cerrar su discurso, Ibáñez ha acusado a la "izquierda radical" de Pedro Sánchez de recurrir a la "estrategia del miedo" para "atemorizar" a los ciudadanos ante la falta de argumentos y de un balance positivo tras ocho años de gobierno. En este sentido, ha sostenido que lo único que genera "miedo" es el "sectarismo, la chulería, la corrupción y las cloacas", del 'sanchismo'.

En el acto también ha intervenido el presidente provincial del PP en Burgos, Borja Suárez, quien ha llamado a llenar las urnas el próximo 29 de noviembre para "cortar de raíz el sanchismo" y la "corrupción", además de defender una economía "potente" que genere empleo y "garantice las pensiones" frente a las "políticas de subsidio".

Durante este acto de campaña, Suárez ha reivindicado el proyecto de "reconstrucción" de los 'populares' para "recortar" la subida de impuestos, la burocracia, la "insolidaridad" entre territorios y la financiación a los nacionalistas, al tiempo que ha rechazado tanto los discursos de "puñetazo en la mesa" como los que sostienen que "sobran inmigrantes", un punto en el que ha defendido "ordenar" la inmigración como "motor de desarrollo" antes de animar a no desperdiciar ni un minuto para lograr el cambio en las urnas.

Por su parte, el presidente comarcal del Partido Popular (PP) en Aranda de Duero (Burgos), Alberto Rasero, ha llamado a movilizar el voto en los 171 municipios de la provincia durante los doce días de campaña para lograr el cambio político en España con Alberto Núñez Feijóo y reabrir el tren directo Madrid-Aranda-Burgos, una infraestructura que ha calificado de "empleo, industria, competitividad y futuro" para conectar la Ribera del Duero con el resto del país y abrir el desarrollo a los jóvenes. Así, ha llamado a la participación para que "cada voto sume hacia un Gobierno del PP con el que la Ribera avance".