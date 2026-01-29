Manuel García Gómez ingresa en la AvetCyL y destaca el papel "crucial" de los controles veterinarios en las fronteras

Manuel García Gómez durante su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. - ULE

LEÓN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Manuel García Gómez ha ingresado en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León (AvetCyL) y en su discurso ha destacado el papel "crucial" de los controles sanitarios que realizan los veterinarios en los puestos fronterizos, como mecanismo moderno de protección frente a amenazas globales.

El Paraninfo Gordón Ordás de la Universidad de León (ULE) acogió en la tarde de ayer la ceremonia de ingreso en la que Manuel García Gómez pronunció el discurso titulado 'La inspección veterinaria en frontera: Una Sola Salud en un mundo globalizado'.

El nuevo académico cuenta con un amplio currículum vinculado a la ULE, donde se licenció con el mejor expediente de su promoción y obtuvo el Doctorado 'Cum Laude'. También ha impartido clases en la Facultad de Veterinaria y en la actualidad es colaborador honorífico del Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria.

Manuel García destacó el papel crucial de los controles sanitarios y subrayó que esta importante labor no es una función estática, sino un "sistema vivo" esencial para la salud pública, la sanidad animal y la estabilidad económica.

"Los veterinarios son los centinelas de la salud pública", sostuvo, al tiempo que apuntó que la veterinaria de frontera es "el primer escudo de defensa" del país. Al respecto, puntualizó que el 60 por ciento de las enfermedades infecciosas humanas conocidas son de origen zoonótico, y el 75 por ciento de las infecciosas emergentes provienen originalmente de los animales.

'UNA SOLA SALUD'

En el transcurso de su intervención Manuel García realizó un detallado recorrido por la historia de la inspección veterinaria en frontera, se detuvo en el análisis del comercio exterior de productos agroalimentarios, los puestos fronterizos y los controles, además de defender el concepto de 'Una Sola Salud' (One Health), filosofía que representa una visión integrada y unificadora que reconoce que la salud de los seres humanos, los animales domésticos y silvestres y el medio ambiente están "estrechamente vinculados y son interdependientes".

En este sentido, se refirió a las consecuencias de enfermedades como la dermatosis nodular, la gripe aviar o la peste porcina africana, que han atravesado fronteras con una gran repercusión en la economía y en la salud pública.

ESPAÑA, "GIGANTE AGROALIMENTARIO"

En su opinión, España se ha convertido en un "gigante agroalimentario" que sabe transformar sus recursos naturales en riqueza económica gracias a la exportación de valor. "Pero este gigante tiene 'pies de barro'; si no se cuida la sanidad, la seguridad de sus fronteras", recalcó,

En el capítulo de conclusiones, Manuel García comentó que la inspección veterinaria en frontera es un pilar de salud pública, una garantía para la sanidad animal y un elemento "crítico" para la seguridad alimentaria y la economía.

Con su incorporación, la AvetCyL pretende reforzar su compromiso con la excelencia técnica y científica de la profesión, integrando a profesionales que trabajan por la protección de la sociedad ante los retos de un mundo cada vez más interconectado.