En marcha 39 de las 44 medidas del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 2024-2027 por 14,2 millones

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, visita la cooperativa Cocope, en Peñafiel (Valladolid) - JCYL

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha destinado 14,2 millones de euros para ejecutar distintas medidas del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 2024-2027, según ha avanzado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante una visita este viernes a la cooperativa Cocope, en Peñafiel (Valladolid).

González Corral ha precisado que están en marcha 39 de las 44 medidas del Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 2024-2027, de las que 17 dependen directamente de la Junta (el resto las desarrollan la Unión de Cooperativas Urcacyl y las propias cooperativas), y para las que se cuenta con un presupuesto global de 23,4 millones.

Entre otras acciones, la Consejería ha resuelto las ayudas de 2025 al dimensionamiento de las cooperativas con un presupuesto de 321.000 euros para apoyar la incorporación de nuevos socios a las cooperativas, elaboración de planes estratégicos, fusiones e integraciones de cooperativas, acuerdos intercooperativos, fomento de la comunicación cooperativa o la creación de nuevos productos y servicios, entre otros.

Además, la Junta ha destinado 3,04 millones este año para incrementar las ayudas de incorporación de jóvenes o modernización de explotaciones de los socios cooperativistas considerados prioritarios por el porcentaje de negocio que mantienen con cooperativas reconocidas como entidades prioritarias.

La consejera ha recordado que otra de las novedades del plan ha sido la puesta en marcha del Máster del Cooperativismo Agroalimentario impartido por la Universidad de Valladolid con una subvención directa de 30.000 euros.

"Con la ejecución de este Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario, impulsado junto a Urcacyl, apoyamos un modelo de negocio social, comprometido con el desarrollo del medio rural", ha explicado María González Corral.

La consejera ha respaldado el "apoyo decidido" el modelo cooperativo "porque permite a agricultores y ganaderos ganar peso real en la cadena de valor, reducir costes a través de servicios comunes y acceder al mercado con mayores garantías, mejorando así la rentabilidad y la estabilidad de sus explotaciones".

Y ha recordado que el cooperativismo de Castilla y León cuenta con un volumen de negocio de 3.900 millones de euros, aproximadamente, genera cerca de 4.000 empleos y está conformado por 36.000 socios. Existen 550 cooperativas agroalimentarias en la Comunidad, cuatro de ellas entre las diez cooperativas de primer grado con mayor facturación en España.

Por su parte, COCOPE se constituyó en 1968 en Peñafiel y cuenta en la actualidad con más de 700 socios y 24 empleados, y su ámbito de actuación abarca las provincias de Valladolid, Burgos, Palencia y Segovia.

Reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria desde el año 2023, su actividad va desde la comercialización de cereales, semillas, fitosanitarios y fertilizantes, hasta la producción de vino, pasando por la elaboración de productos cosméticos, la comercialización de carburantes o la gestión de estaciones de servicio.

COCOPE ha sido beneficiaria en este 2025, a través de su bodega Pinna Fidelis, de una subvención de 110.000 euros dentro de la línea de ayudas a la inversión de la Intervención Sectorial Vitivinícola para un proyecto que supera los 218.000 euros y que se encuentra en plena fase de ejecución.