En marcha las obras del último tramo por remodelar en el Bulevar de Burgos

BURGOS 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha anunciado que el equipo de gobierno trabaja sobre el tramo provisional del Bulevar, entre la calle Gumiel de Izán y la glorieta de la antigua CLH, donde se acometen ya obras de demolición para hacer de nuevo todo el vial.

Según Manso, el cierre completo responde a criterios de sostenibilidad, ya que permite realizar una compensación de tierras entre la zona de Parralillos y la antigua Estación y, aunque el plazo oficial es de "siete meses", confía en "reabrir el tráfico en un periodo de cuatro o cinco meses".

En el ámbito industrial, la Gerencia ha informado de la licitación de una nueva parcela en el polígono Villalonquéjar por un importe de 437.126 euros, destinada a albergar la "subestación de un parque eólico".

También se ha impulsado la subasta para otras dos parcelas por 1,8 millones de euros. Entre ellas destaca la llegada de una nueva empresa que invertirá 600.000 euros y creará ocho empleos, así como la ampliación de una firma local ya instalada que prevé una inversión de 1,2 millones de euros y la generación de cuatro nuevos puestos de trabajo.

El vicealcalde ha lamentado que sin "un presupuesto en marcha", la capacidad de licitar nuevos proyectos "es limitada". Es el caso de algunas de las actuaciones que entiende Manso que son urgentes como la remodelación de la calle Alfonso VIII", en el barrio de Huelgas, o las "pasarelas del río Arlanzón.

Así, el equipo de gobierno ha reconducido el proyecto 'Burgos Río' que contempla en su primera fase construir dos pasarelas entre el Puente Gasset y la Plaza del Rey, junto a la reforma de la avenida del Arlanzón, con un coste estimado de 246.053 euros.