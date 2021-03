De Margarida: "Esto no se retoma hasta 2023"

"El ciudadano quiere gastar, quiere seguir viviendo o volver a vivir", ha asegurado

El decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Juan Carlos de Margarida, ha augurado este martes que la economía de Castilla y León no volverá a los niveles prepandemia hasta mediados de 2023 si bien apostado por la precipación y ha abogado por mirar más hacia 2024 para la total recuperación económica, si no se gestionan bien las vacunas y las ayudas europeas y si no se eliminan las incertidumbres políticas.

También ve "determinante" la intensidad de los futuros rebrotes del coronavirus y el porcentaje de la inmunidad de rebaño que se consiga alcanzar antes del verano "determinante para crear confianza en la socialización estival". "Necesitamos socializarnos para poder consumir", ha recordado el decano.

Estas son las principales conclusiones que ha realizado De Margarida con motivo de la presentación este martes del 'Observatorio Económico correspondiente al cuarto trimestre de 2020' en el que ha vaticinado un "grave impacto económico sin precedentes" en el tejido empresarial que provocará quiebras de negocios ya que porque un número de empresas de todo tipo de sectores que se encuentran "al borde del precipicio", con el "mayor descalabro" para las del terciario.

El decano ha constado en concreto un estancamiento de la economía en el primer semestre de 2021 y, previsiblemente en el segundo, por la "dureza" de la tercera ola y como consecuencia del lento ritmo de vacunación que tiene "efectos negativos" para la recuperación económica y para el empleo, si bien ha constatado como positiva la elevada tasa de los hogares que puede reactivar la economía. "El ciudadano quiere gastar, quiere seguir viviendo o volver a vivir", ha asegurado.

De Margarida ha advertido asimismo de que los 11.000 millones de euros ayudas directas aprobadas por el Gobierno de la nación el pasado viernes tienen una "dotación económica muy precaria" y ha reprochado que llegan tarde para muchos lo que hará que el posicionamiento de las empresas y autónomos de Castilla y León sea "incierto y peligroso".

"Son necesarias, las necesitamos pero llegamos tarde", ha insistido el decano que ha pedido a los gobiernos central y autonómico que pongan en marcha un plan "aún mayor" de ayudas direcctas ejecutado "con prudencia" donde se distinga entre empresas viables, en las que invertir para que sobrevivan, e inviables, para no desperdiciar recursos en empresas que no tienen futuro. A esto ha añadido que faltan "potentes y sólidas" políticas de empleo y de que existen duplicidades entre administraciones que no se solucionan.

"Estamos al comienzo de una cascada de quiebras y desaparición de empresas con un efecto dominó en el empleo si las ayudas directas no vienen acompañadas de una vacunación masiva de la población que cree una confianza en el ciudadano reactivando el consumo, verdadero motor de la economía", ha advertido el decano.

A lo largo de la exposición ha insistido en que el retraso de la vacunación y del 'efecto rebaño' condicionará a las empresas de Castilla y León con un alto porcentaje de pymes, donde "el mayor descalabro" será para las empresas del sector terciario.

Asimismo, ha considerado necesaria la prórroga de los ERTE "al menos" hasta el 31 de diciembre para todos los sectores mientras existan restricciones que limiten su actividad y ha instado a garantizar que la reducción de rebrotes, junto con el crecimiento de la actividad económica, haga desaparecer los ERTE de una forma gradual y sostenida en el tiempo, logrando la supervivencia de las empresas.

Respecto a la "oportunidad histórica" de los fondos europeos que llegarán en el segundo semestre de 2021 en forma de ayudas directas, ha pedido que se inviertan y planifiquen "con sentido común" en proyectos viables para conseguir una transformación del modelo económico que acelere la transición digital y ecológica, "manteniendo las reformas actuales que están dando resultados".

"Desaprovechar esta oportunidad retrasaría la recuperación económica, provocando graves efectos sociales que heredarían las futuras generaciones de castellanos y leoneses", ha advertido De Margarida.

y estabilidad económica y social en Castilla y León es "del todo necesario" que exista un consenso político y una colaboración "sin matizaciones" de todos los agentes implicados del sector público y privado al objeto de salir de la crisis con la máxima eficiencia y eficacia fundamentada en la transparencia, "pero sobre todo en la confianza del ciudadano que es el que realmente afronta con bastante penuria la realidad socio económica del momento actual".