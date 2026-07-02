María Jesús García Armesto dona a la ULE 'Oculus Draconis', una escultura con forma de ojo de dragón en honor a Gaudí

La artista María Jesús García Armesto (izquierda) y la rectora de la ULE, Nuria González (derecha), junto a la obra 'Oculus Draconis', una obra en honor a Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento. - ULE

LEÓN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista María Jesús García Armesto ha donado a la Universidad de León (ULE) 'Oculus Draconis', una escultura con forma de ojo de dragón realizada en vidrio que homenajea a Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento y conecta con el legado de las vidrieras de Luis García Zurdo y el pasado medieval leonés.

La obra llega a la institución como una donación de quien considera la Universidad de León su "alma mater" y el lugar "idóneo" para custodiar y compartir una creación que une el imaginario de Gaudí con la identidad leonesa.

Inspirada en el simbolismo del dragón presente en la obra del arquitecto catalán, la pieza incorpora también referencias al pasado medieval de León y dialoga con la tradición de la vidriera artística representada por el maestro Luis García Zurdo, cuyas obras forman parte del patrimonio de la Universidad.

Realizada mediante la técnica de la vidriera de hormigón, la escultura está compuesta por fragmentos de vidrio reciclado, muchos de ellos recuperados durante la intervención de la calle Los Cubos, además de piezas antiguas y otros elementos como canicas de cristal o una esfera de vidrio veneciana que conforma el centro del ojo.

Todo ello se integra, según ha explicado la artista, en una estructura metálica diseñada para dotar a la obra de ligereza y permitir que la luz forme parte también de su expresión artística. "Esta obra nació como homenaje a Gaudí y con el objetivo de establecer un diálogo entre la historia medieval de León y su tradición vidriera", ha señalado.

La artista ha querido donar esta creación a la Universidad de León, donde inició sus estudios y donde permanecerá expuesta de forma provisional en la Sala Gordón Ordás del Rectorado mientras se determina su ubicación definitiva, según ha informado a Europa Press la ULE.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha agradecido este gesto y ha destacado el valor de incorporar una nueva pieza al patrimonio artístico de la Institución. "Es una obra de gran calidad artística que establece un diálogo con nuestro patrimonio y con el legado de grandes maestros del vidrio como Luis García Zurdo, tan presente en nuestra Universidad. Las universidades son espacios de conocimiento, pero también de cultura, creatividad y encuentro, y estamos convencidos de que esta obra encontrará aquí el lugar idóneo para ser contemplada y formar parte de la vida de nuestra comunidad universitaria", ha recalcado.