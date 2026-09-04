María Sánchez anuncia que opta a liderar la candidatura del PSOE en la ciudad de Salamanca - MARÍA SÁNCHEZ GÓMEZ

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca y secretaria general de la Agrupación Local Jaime Vera, María Sánchez Gómez, ha anunciado que se presenta al proceso de primarias para encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de la capital salmantina en las próximas elecciones municipales.

La dirigente socialista ha dado este paso con el objetivo de liderar el proyecto del partido en la ciudad y optar a encabezar la lista electoral en las primarias de la formación, un proceso que se celebrará formalmente en el caso de que concurran más precandidatos al proceso interno.

Sánchez Gómez asumió previamente la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio salmantino tras el relevo del anterior portavoz, José Luis Mateos, posición desde la que ha liderado la labor de la formación en la corporación municipal.

Asimismo, la representante del PSOE es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y cuenta con experiencia en la representación sindical, al haber ejercido como delegada de CCOO en la provincia salmantina y presidenta del Comité Intercentros del sindicato en Castilla y León.

Con este anuncio, la responsable local de la Agrupación Jaime Vera busca consolidar la alternativa socialista en Salamanca ante el próximo horizonte electoral municipal en el municipio.